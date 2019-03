El Zamora se deja el primer puesto en Tordesillas

El Zamora perdió el liderato de la categoría en un partido en el que solamente faltó el gol. Los jugadores de Movilla tuvieron ocasiones suficientes como para modificar el empate a cero, pero no hubo suerte ni puntería y el resultado final acabó siendo de empate a cero. Un resultado que agradeció y que aprovechó la Arandina para situarse como nuevo líder de la categoría, un hecho que no le preocupa al técnico zamorano.

El primer tiempo tuvo dominio alterno por parte de ambos conjuntos, aunque el Zamora fue superior en más tramos y acabó los primeros 45 minutos con la sensación de que podrían haber anotado algún gol.

La primera para el Zamora llegó en el primer minuto de partido. Carlos recogió el balón en la frontal y su disparo se fue desviado por poco. La siguiente llegó dos minutos después tras una acción a la media vuelta de un Murci que hizo intervenir por primera vez a un Farolo que tuvo mucho protagonismo en el encuentro. Los primeros minutos fueron de agobio por parte de un conjunto local que sufría las embestidas del Zamora. Un hecho que cambió antes del minuto 10 con una buena internada por la derecha con centro incluido y remate de cabeza de Rubo que salió alto por poco. La siguiente para los locales llegó dos minutos después. Gran pase entre líneas a Martiña que cedió a un Rubo que no llegó después que Villanueva se adelantara al delantero. Fue la primera aparición del guardameta del Zamora.

Sergio, que gozó de mucho protagonismo a lo largo de todo el partido, tuvo la más clara del primer tiempo. El delantero del Zamora recogió un balón filtrado ante la pasividad de la defensa que se pensaba que estaba en fuera de juego, pero Sergio cayó en la misma idea y no estuvo acertado delante de un Farolo que detuvo bien el disparo dudoso del delantero. Fue la más clara en un partido de idas y venidas.

En el minuto 20 llegó la última de los locales en el primer tiempo, y a partir de entonces hasta el final del primer cuarto, e incluso hasta el final del partido, el dominio fue total por parte del Zamora. Destacar antes del descanso otra ocasión de Sergio que aprovechó una mala salida para quedarse solo sin portero, aunque la reacción del guardameta local fue rápida y efectiva y se lanzó para estropear lo que podría haber sido el primer tanto del partido.

Se llegó al descanso con empate a cero, con todo por decidir y con un Sergio que tuvo en sus pies el primer gol para el Zamora.

Tras la reanudación llegó el dominio intenso por parte zamorano. El mal estado del terreno de juego dificultaba las acciones de ambos equipos. El césped estaba mal y tanto el Atlético Tordesillas como el Zamora lo notaban a la hora de jugar balones rasos. Sobre todo el conjunto local, ya que querían disputar balones por el césped, pero era inviable. La primera ocasión para el Zamora no tardó en llegar. Una buena internada por la izquierda acabó con un remate de Juanan que acabó en servicio desde la esquina. Minutos después era Asiel quien lo probaba, pero nada. No era el día y el gol parecía que no iba a llegar ni aunque jugaran hasta el día de Navidad.

Davo, Murci, Sergio, Carlos... todos lo intentaban, pero nadie lograba superar a un Farolo que se mostraba seguro bajo palos, aunque a punto estuvo de protagonizar una jugada muy desafortunada tras un disparo mordido de Carlos que le superó de manera inesperada y que acabó marchando por encima del travesaño.

La única acción del Atlético Tordesillas fue una internada por la izquierda de Fraile que se fue a córner. Pero fue un espejismo porqué rápidamente el Zamora volvió a tener ocasiones, aunque sin suerte de cara a gol. Se llegó al pitido final con empate a cero y con un Zamora que perdió el liderato a costa de la Arandina.

Con este empate sin goles el Zamora CF cede el liderato ante la Arandina, que actualmente se pone en primer lugar con 69 puntos, uno más que el conjunto rojiblanco.