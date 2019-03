Movilla: "El liderato me importa en la última jornada"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, declaró al finalizar el encuentro: "No me preocupa perder el liderato, lo que me importa es tenerlo en la ultima jornada".´´

"Hemos logrado que el Tordesillas generara pocas ocasiones. El partido se resume en que no hemos tenido problemas en defensa y sí que hemos creado ocasiones en ataque, suficientes para haber ganado, pero el balón no ha entrado", explicó acerca de lo visto sobre el terreno de juego.

Por último, Movilla criticó el estado en el que se encontraba el césped de Las Salinas: "Intentábamos dar pases rasos, pero el estado del césped nos lo impedía. Y esto es algo que también ha perjudicado al Tordesillas´´".