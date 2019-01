El Quesos El Pastor se la juega en Ferrol sin Alston

El Quesos El Pastor tiene la oportunidad esta tarde (19.00 horas) de dar un importante paso hacia la salvación en el partido que jugará en Ferrol contra el último clasificado de la Liga. El equipo naranja no contará con Ameryst Alston que ayer mismo se desvinculaba del Zamarat, según anunció en rueda de prensa el entrenador Fran García: "Alston no va a jugar más con nosotros, y la dirección deportiva me imagino que estará buscando algún recambio para lo que queda de temporada en la misma posición. Necesitamos un "dos-tres" que nos ayude en el juego exterior".

Respecto a las razones para un cese que no ha sorprendido a nadie, el entrenador del Quesos El Pastor explicó en rueda de prensa que "cuando pasan estas cosas, quizás yo no he sabido sacarle el partido necesario, pero también ella no ha venido con la motivaci´´on y las ganas que debería tener para estar aquí. No se ha adaptado al juego del equipo y no quedaba otra salida que romper el contrato".

El club está sondeando el mercado "pero es complicado porque a estas alturas no hay muchas jugadoras libres y las que hay piden mucho dinero".

El técnico asturiano negó que se encuentre a disgusto en el CD Zamarat: "Estoy frustrado por cómo va el equipo, hemos perdido algún partido que no teníamos que haber perdido, y más después de la imagen que dimos el otro día. Las cosas se pueden hacer mejor pero estoy acostumbrado a estar en este tipo de situaciones en mis años anteriores en Liga Femenina. Y lo que tenemos que hacer es llevarnos la victoria mañana".

El Baxi Ferrol cortó también esta semana a Marta Miscenko que se ha incorporado al equipo de Granada de Liga Femenina 2, pero hasta el momento no se ha cubierto su puesto en el equipo gallego. Ani Calvo y Chatilla Van Grinsven han arrastrado problemas físicos esta semana pero se espera que puedan jugar el partido esta tarde.

Este será el tercer encuentro que disputen ambos rivales esta campaña. En pretemporada se impuso el Baxi en Benavente en un partido que controló con relativa facilidad, pero en Liga, en el Angel Nieto, la superioridad zamorana fue de principio a fin. En aquel encuentro no habían estado ni la ex del Zamarat Marina Delgado, ni la canaria Natalia Rodríguez, ambas lesionadas.