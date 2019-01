"Los fichajes son decisión del entrenador y la directiva"

La jugadora del Quesos El Pastor Sandra Stanacevic aseguró ayer en el transcurso del programa "El VAR de LOZ" que se emite todos los lunes en la web de La Opinión-El Correo de Zamora que la situación del equipo naranja no es tan complicada como pueda parecer, se mostró convencida de que esta plantilla tiene capacidad para conseguir la permanencia y no quiso entrar a valorar si necesita refuerzos porque "eso es una función de la directiva del club y del entrenador".

Stanacev, en un correcto español, reconoció que "no veo tan fácil conseguir la permanencia, pero tampoco tan difícil. Vamos a luchar como desde el primer momento y las cosas van a salir bien".

Fran García, entrenador del Quesos El Pastor, se lamentó tras el partido del pasado sábado ante Ensino Lugo que, "jugando así descenderemos a LF2" aunque Sandra Stanacev añade que "sabíamos que Lugo es un rival muy duro pero no vamos a descender, tenemos buen equipo y vamos a seguir adelante, luchando y ganando, sobre todo en el próximo partido contra Ferrol".

La base serbia no cree que sea la "preferida" del entrenador que la trajo esta temporada a Zamora desde Bembibre donde coincidieron la temporada pasada: "Para mi no es una situación nueva, nos conocemos y él está intentando entrenar bien pero nos faltan todavía cosas, como empezar los partidos bien, porque, sobre todo fuera de casa, empezamos mal. Nos pasó lo mismo contra Lugo, y luego es complicado remontar. No estuvimos bien, ni en anotación, ni en defensa. Si no estamos atrás bien, en ataque no podemos estar mejor".

El Quesos El Pastor está mostrando un juego un tanto irregular, con actuaciones muy buenas junto a otras bastante malas: "Estamos en un momento que no es nada fácil, un poco bajos de energía y motivación. Hemos hecho buenos partidos en casa contra Sant Adriá o contra Ferrol, y también hemos jugado bien en otros partidos. Fuera lo hacemos peor pero creo que eso va mejorando".

La base del Zamarat tiene que jugar muchos minutos esta temporada pero reconoce que eso no es problema para ella, una jugadora con una gran condición física: "Me gusta jugar mucho pero la otra base, Laura Marcos, lo está haciendo bien y puede jugar también mucho tiempo o compartir minutos juntas".

Respecto a la necesidad de incorporar nuevos refuerzos que viene planteando Fran García en las últimas semana, Stanacevic apuntó en contestación a las preguntas planteadas por los periodistas de El VAR de LOZ, Manuel Herrera y Manuel López-Sueiras, que "es una decisión de la directiva y el entrenador. Nosotras no estamos para decir a quién hay que echar o quien tiene que venir. Nosotras estamos para entrenar y que podemos ganar con lo que tenemos y quien tienen que decidir son la directiva y el entrenador".

"En el vestuario hemos reconocido que contra Lugo no jugamos bien" y asegura que "entre las jugadoras nos llevamos muy bien, tenemos un grupo muy bueno, incluso con las junior; con las americanas... No hay ningún problema dentro del vestuario", añadió la base del Quesos El Pastor.