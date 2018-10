La SGAE celebra sus elecciones con la sospecha de una gran abstención

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha celebrado durante el día de hoy las elecciones para elegir a la junta directiva de la entidad, unos comicios a los que estaban llamados 18.970 socios de los que se sospecha, según distintas fuentes, que se han abstenido en gran número.

Durante toda la campaña ha habido un movimiento de llamada a la abstención -a través de la etiqueta en Twitter de #yonovoto- que ha estado encabezado por algunos de los músicos más reconocidos del panorama musical español, como Iván Ferreiro y su hermano Amaro, Amaya Montero, Dani Martín, la banda Love of Lesbian o Quique González.

Entre las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde, los socios han votado en una cita electoral convocada de manera anticipada tras el rechazo tanto de las cuentas de 2017 como de la reforma de sus estatutos.

Aunque la dirección actual de la SGAE, que preside en funciones José Miguel Fernández Sastrón, había informado de que proporcionaría datos parciales sobre la participación al cierre de los seis colegios -Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Santiago de Compostela y Bilbao- finalmente han decidido esperar a mañana y ofrecerlos junto con el nombre de los 35 miembros elegidos.

Serán 35 y no 39 como es habitual, ya que el Colegio de Editores Musicales, que cuenta con 8 asientos en la junta no ha cubierto el cupo al ver cómo en el inicio de campaña cuatro de sus candidatos se retiraban de la carrera por estar en desacuerdo con no haber habilitado el voto electrónico.

En esta convocatoria concurrían 75 candidaturas individuales, entre las que están las de Eduardo "Teddy" Bautista, Arcángel, José Ángel Hevia, Antonio Onetti o Tomás Marcos.

Los 35 candidatos elegidos para formar la nueva junta directiva de la entidad elegirán en la primera quincena de noviembre a su nuevo presidente.

El reparto de la nueva junta directiva de la SGAE queda distribuido así: el colegio de Gran Derecho (compositores y artistas) con 6, el de Pequeño Derecho (compositores y letristas de música) con 16, el Audiovisual (directores, realizadores, guionistas y compositores audiovisuales) con 9 y el de Editores (editores musicales), con 4 representantes.

A las cuatro bajas de los editores musicales se ha sumado la de casi una veintena más de candidatos del Colegio de Pequeño Derecho (compositores y letristas de música), entre los que están Kiko Veneno, Álvaro Urquijo, Ramón Arcusa y Jota de Los Planetas.

Al puesto de nuevo presidente opta Eduardo "Teddy" Bautista, quien antes de votar declaraba a los medios que ya se consideraba "ganador": "Soy realista, yo espero a los resultados, que son los que mandan. De todas maneras yo ya he ganado porque he salido de la espiral del silencio en la que he estado durante siete años", ha dicho.

Bautista está a la espera de juicio por el caso Saga, donde está acusado de apropiación indebida, delito por el que el fiscal pidió una condena de siete años.

Respecto a los posibles candidatos a presidir la SGAE, Bautista ha expresado que no tiene "ninguna quiniela hecha", pero sí ha destacado que los apoyos que ha recibido de más de un centenar de socios, entre los que está el cantante Alejandro Sanz, son "fundamentales".

Fernández Sastrón ha expresado por la mañana su "preocupación" por las retiradas de los candidatos así como por el llamamiento a no acudir a las urnas y su afirmación de que no reconocerán la legalidad del resultado.

El presidente en funciones también ha confesado que la candidatura de Teddy Bautista le "parece estupenda": "Es un señor que tiene mucha experiencia aquí y las diferencias que tuve con él las dirimí aquí cuando era presidente. Si analizamos su gestión de los últimos años creo que esta casa funcionaba".

"Es verdad que está en un proceso legal, pero lleva siete años en silencio, qué hacemos, ¿se tiene que encerrar en su casa? Es como anular a una persona de por vida mientras un juez lo decide. Legitimidad para presentarse tiene", ha afirmado.

Otro de los candidatos a presidir la SGAE, Antonio Onetti (del Colegio Audiovisual), ha dicho que se trata de unas elecciones "fundamentales" porque cree que la entidad está "en una situación complicada". Y considera "chocante" que Bautista sea considerado la "salvación" a los problemas de esta casa.