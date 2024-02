Seis de las once Unidades de Desarrollo Agrario tienen vacantes sin cubrir

La Alianza UPA-COAG ha exigido a la consejería de Agricultura de la Junta que cubra todos los puestos de trabajo vacantes en las Unidades de Desarrollo Agrario de la provincia, para mejorar el servicio que prestan en el medio rural y ante el inicio de la campaña de solicitudes de la PAC, ya que en la actualidad seis de las once unidades distribuidas en la Zamora rural tienen alguna de sus plazas vacantes, una situación "precaria" que afecta de lleno a los profesionales del campo, según ha reivindicado desde COAG Lorenzo Ribera.

En concreto, serían las unidades de Santibañez, Puebla de Sanabria, Tábara y Bermillo las que se encontrarían en peor situación. "En Alcañices no hay nadie, allí es la sección agraria comarcal de agricultura la que atiende las consultas", reivindica Ribera sobre cómo algunos funcionarios realizan funciones "que no son de su competencia porque no hay gente".

Las organizaciones agrarias también absorberían el trabajo que la falta de recursos humanos de las unidades de la Consejería no podrían atajar, como las consultas o correcciones de la PAC que se están realizando a partir de ahora y durante las próximas semanas.

El problema, además, se extiende más allá de la solicitud de la ayuda europea. "En verano faltaba personal para registrar todas las denuncias por la EHE, por eso había un registro tan malo desde agosto, no había gente", explica Ribera sobre unas ayudas que ahora han dejado fuera a muchos de los ganaderos que registraron muertes antes de mediados de agosto, fecha de inicio tomada como referencia en la Junta.

"Si se nos exige todo este papeleo debe haber funcionarios", replica Ribera sobre un problema que nunca ha llegado a atajarse por parte de la Junta de Castila y León "estamos todos los años con el mismo problema".

Por este motivo, la Alianza UPA-COAG exige más "medios humanos y materiales" para que la Administración regional pueda prestar un servicio de calidad y de proximidad a los agricultores y los ganaderos.

A pesar de la "carencia de personal que siempre ha habido", es durante los periodos de solicitudes de la PAC cuando "más se agrava la situación", ya que las unidades se quedarían sin recursos para gestionar la avalancha de revisiones, preguntas y correcciones que es habitual que lleguen durante este periodo, a pesar de que los agricultores ya tramitan telemáticamente estas ayudas en su mayoría.

En este sentido, la Alianza ha reconocido que, aunque de forma puntual puede existir algún puesto sin cubrir por diferentes circunstancias, no comparte que la falta de profesionales sea habitual, ya que supone un "grave perjuicio e incide negativamente en el día a día de los agricultores y ganaderos profesionales", según ha manifestado la Alianza en un comunicado.

La situación de las Unidades de Desarrollo Agrario se suma, como denuncian las organizaciones agrarias, a otros "agravios" que sufre el medio rural, relacionados con la sanidad, la educación o las infraestructuras y que provocan que "la vida en los pueblos sea cada vez más inviable" y que sus vecinos se conviertan en "ciudadanos de tercera categoría".

Por los motivos expuestos, exigen a la Administración regional que "sea sensible" con las necesidades del sector agrario en la necesaria atención que debe prestar al medio rural y que cubra todas las plazas vacantes en las Unidades de Desarrollo Agrario de la provincia.

Además, la Alianza UPA-COAG subrayó que es preciso reforzar el servicio en fechas como las actuales, en las que comienza la campaña de presentación de solicitudes de la PAC, durante la que se incrementan las consultas y la entrega de documentos para atender los requerimientos exigidos a los profesionales del sector.