El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Villafáfila, Daniel Fidalgo, anunciaba ayer la presentación de una moción ante el próximo pleno municipal “requiriendo a la Alcaldía para que, ala mayor brevedad y siempre dentro del año 2022, proceda a la contratación de las obras necesarias y tareas de mantenimiento del cementerio municipal con cargo a la partida de 15.000 euros destinada a cementerios y servicios funerarios”.

Esta partida incluida en los presupuestos municipales de 2022 no se ha ejecutado aún, a fecha de 17 de noviembre, por eso el Grupo Municipal Socialista requiere al Gobierno Municipal que acometa las obras.

En este sentido el PSOE reclama una actuación urgente para acometer las tareas de limpieza, conservación y mantenimiento necesarias “que están solicitando los vecinos desde hace años ante la desidia y la dejadez del alcalde y los miembros del Equipo de Gobierno”.

“Tanto en el recinto interior como en el exterior, el cementerio se ha convertido en un auténtico vertedero de todo tipo de residuos que van desde la hojarasca y restos de ramos y coronas de flores, escombros de obra, envases de todo tipo y hasta neumáticos”, explican desde el Grupo Socialista.

Falta de mantenimiento

A esta situación se une la falta de mantenimiento y conservación tanto en lo que se refiere a tareas medioambientales como de trabajos de obra y albañilería en todas las zonas y dependencias del camposanto municipal de Villafáfila.

“Por ello no entendemos que no se haya ejecutado la partida presupuestaria de 15.000 euros prevista en el presupuesto del presente ejercicio 2022 precisamente para acometer esos trabajos de obra y conservación, como tampoco se entiende que a pesar que en 2022 el Ayuntamiento de Villafáfila ha dispuesto de dos programas Dinamiza y una Escuela Taller de Jardinería y no haya acometido esas obras y tareas de mantenimiento con el personal contratado”, subraya Fidalgo.