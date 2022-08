La delegada de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, señaló que en los últimos días “ha habido diez incendios intencionados” y apeló a la colaboración ciudadana para denunciar a estos “terroristas”. Solicitará a la Subdelegación de Gobierno “el incremento, si puede ser, de la vigilancia por parte de la Guardia Civil, “en todos estos municipios donde parece que son habituales estos sinvergüenzas que nos ponen en jaque a todos. Ponen en riesgo la vida de los vecinos, el patrimonio cultural y medioambiental. Nos ponen en riesgo todo lo que tenemos todos los años”.

La delegada reconoció que, tras remitir el viernes una nota a los alcaldes pidiéndole extremar las precauciones en el uso de fuegos y pirotecnia en las fiesta, la mayor parte cancelaron estas actividades. No está prohibido el uso pero “es recomendable que no lo hagan” y “estoy muy sorprendida con algunas actuaciones que se han llevado a cabo en algunos municipios, como Puebla de Sanabria, donde a pesar de estar el fuego de Porto activo, he visto cómo han celebrado las fiestas con fuegos, dentro del casco urbano, con actividades usando fuego. Me parece que ha sido una actividad de alto riesgo para la población”.