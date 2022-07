Con el templo sumido en un aplauso general y la emoción en los ojos, Villardeciervos despedía a su alcalde de mozos, Víctor Santiago Junquera, que ejercido la representación de los jóvenes durante tres años, en uno de los mandatados más prolongados de los que se recuerda, con dos años de pandemia y el incendio de la Sierra de la Culebra que trastocaba la festividad de San Antonio. Un aplauso merecido y ganado al recitar la licencia aplazada desde 2020 y recuperar el Ramo.

Jóvenes, familiares y vecinos acudían hasta la casa de la familia Santiago Junquera para buscar al protagonista central de esta festividad de San Antonio, que en medio de los cantos de los mozos y el acompañamiento de gaitas “Cidade de Antioquía” para conducir al Alcalde de Mozos hasta el templo de la Asunción, donde el Coro Cervato recibió a todos los devotos de San Antonio.

Los párrocos de Villardeciervos Vladimir Grigoriev y Santiago Fernández concelebraban la Palabra. El padre Grigoriev señalaba en la homilía que tras los duros momentos de pandemia, el desalojo del incendio y los problemas que lleva cada uno pero “hoy venimos a festejar a San Antonio, que va por delante en nuestro pueblo en la procesión. Va por delante para indicar que hay una salida que hay una marcha más para seguir adelante”.

Destacó el valor de la fe personal “y el ayudarnos como un pueblo solo en momentos difíciles como en el incendio y teniendo que desalojar nuestras casitas”. “Los jóvenes estaban en primera línea, ayudando a apagar los fuegos”. “Gracias por todo y porque tienen más energía y son rápidos”. Señaló la ilusión de los jóvenes “y para que tengáis un futuro con esperanza”. “Estos jóvenes pueden ser unos verdaderos amigos uno para otros y para nuestro pueblo, que cuando haga falta pueden salvar nuestro pueblo”.

Momentos antes de comenzar la procesión de San Antonio “te venimos a honrar” para dar paso a las palabras de la ciencia de Víctor Santiago Junquera, “que se acaben ya las guerras y que impere el amor; frena ya la pandemia que causa tanto dolor.

Villardeciervos en ti confía, tu amor sentimos y a ti nos dirigimos cantando con alegría”. Y en la parte personal “por fin ha llegado el día de poder echar la licencia. Después de tres largos años ha estado el pueblo sin fiestas”. Orgulloso y emocionado “durante todo este tiempo dando este testimonio, al pensar en San Antonio, el bastón no me ha pesado”. San Antonio de Padua recibía así el homenaje de la juventud cervata “patrón siempre nuestro ha sido” y al que se encomiendan el renacer de nuevo unos montes verdes “el incendio fue un gran desastre, el más grande que he conocido”. Y a San Antonio se le agradece la protección de la ermita.

Al finalizar el recital, los vecinos salieron del templo con el Ramo para enfilar la calle de El Encuentro, en una procesión de las más esperadas para tratar de recuperar la normalidad en los pueblos, abatidos por el incendio, y especialmente en Villardeviervos que el viernes después del Corpus abandonaba un pueblo por la alarma del incendio sin poder celebrar a San Antonio, y que ayer les permitía volver a reunirse, llenar el templo y llenar el pabellón de las Eras para compartir una paella, también aplazada precipitadamente en junio, pero que ayer dejaba buen regusto entre todo el pueblo. En este homenaje no falto el detalle de acercase hasta la residencia La Sagrada Familia para hacer partícipes a los mayores y los trabajadores de este día de San Antonio, con una nueva fecha en el calendario.