La “guerra” del agua en Sandín

Vecinos y veraneantes de Sandín impidieron ayer al alcalde de Manzanal de Arriba, Nazario Castedo, llenar un camión cisterna para abastecer al pueblo vecino de Manzanal de Arriba, con problemas desde hace dos días en el suministro. Finalmente el camión cisterna era llenado en otro de los anejos, Folgoso de la Carballeda, en una de las bocas de riego de la Travesía Real en la zona de más presión de la conducción.

El alcalde llegaba pasadas las 12,30 de la mañana para comprobar una de las bocas de riego, en la parte baja de la calle San Miguel, para llenar un camión. Uno de los vecinos dio la alerta, una vez que el día anterior se extrajo una cisterna de agua por la tarde y las sospechas iban a que una segunda cisterna se sacó de noche. Los vecinos reprochaban la falta de agua en el pueblo “aquí no sobra” y averías que no se han reparado en la entrada de la captación, el depósito y la bomba, que aumentan el temor del pueblo a quedarse sin agua.

A la media hora, sobre la una de la tarde, acompañado de la Guardia Civil, y seguido de una cisterna intentaba hacer la carga. “sin una explicación a nadie” y con el reproche de que “tiene abandonado a Sandín”, con “esa soberbia que tiene” y solo “recaudar y recaudar para su pueblo”. “Aquí no vino ninguno a ayudarnos a meter el agua” en alusión a los 18 millones de pesetas que se gastaron del canon de Iberduero para dar abastecimiento al pueblo, después de ser anegado la mayor parte del término poro el embalse de Cernadilla.

Van a cortar el agua en los garajes cuando nos la han cobrado ¿Cómo me la van a cortar si he pagado el agua de todo el año?

Los vecinos, entre insultos, le interpelaron “tienes autorización, si quieres tener contentos a todos” y remitían a extraer el agua hacia la zona de Santa Croya. El alcalde espetó que es “imposible” tener el consenso de los vecinos y reprochó “¿tiro el dinero? Un viaje a Santa Croya me cuesta 500 euros y aquí 20 euros”. Mientras que reprochaba a los vecinos “aquí tiráis el agua”.

El Ayuntamiento está precintando contadores en garajes y huertas por el uso indebido del agua. “Van a cortar el agua en los garajes cuando nos la han cobrado ¿cómo me la van a cortar si he pagado el agua de todo el año?. Yo porque no lavo el coche ¿y si lo lavara?” criticaba una de las vecinas.

Los agentes de la Guardia Civil mediaron para evitar que el conflicto entre alcalde y vecinos fuera a más. “Está claro que no miráis para Sandín”. El alcalde, finalmente, optó por marcharse hasta Folgoso de la Carballeda.