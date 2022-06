El 80% de los vecinos de Villardeciervos ha sufrido pérdidas por el incendio de la Culebra

Los primeros vecinos de Villardeciervos se acercaban este jueves a la Oficina informativa habilitada por el Servicio Territorial de la Junta en el Ayuntamiento cervato para informar a los afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra.

Los primeros en ser atendidos por los dos funcionarios y el director de la oficina, Mariano Pascual, “han sido por daños de tipo forestales y por incendio de parcelas particulares”. La oficina está operativa para vecinos y propietarios de los 13 municipios afectados por el incendio a diario de 10 de la mañana a una de la tarde.

Los funcionarios están realizando la labor de “tomar nota de los datos personales de los propietarios y las medidas que tome la Junta al respecto”, concretó el director de la oficina. De momento la información disponible son las orientaciones generales y las ayudas ya previstas en el paquete de 35 millones de euros. La oficina informativa facilitará todas aquellas medidas y disposiciones que se vayan aprobando desde el Gobierno Regional.

Maderistas portugueses

Con mucha incertidumbre se acercaban los primeros usuarios y con la queja de una de las primeras vecinas que pedía al Ayuntamiento que usara el tablón de anuncios para informar “porque casi nadie está enterado, somos gente mayor de 70 y 80 años que no usamos las redes sociales o no queremos usarlas, pero lo suyo es poner un bando”. El Ayuntamiento sí había colocado un bando pero habilitando la secretaría municipal para dejar los datos.

“Al 80% de los vecinos de Villardeciervos se les ha quemado algo”, evaluaba a golpe de vista uno de los primeros vecinos del pueblo que se dirigían a consultar. La incertidumbre reina entre los afectados porque “los maderistas portugueses están ofreciendo tres euros por tonelada y no pagan más. Para eso los pongo en una pila que ya quemaré en invierno”, comentan los perjudicados antes de entrar a la oficina.

En principio los propietarios están obligados a dejar limpias las fincas afectadas y aquellos que no tengan asegurada la producción forestal “quien no tenga seguro de los pinares” no recibirá ninguna compensación económica por parte de la administración regional. Barruntan que “darán las compensaciones que te correspondan del Gobierno, y si te corresponden”. Los primeros perjudicados se presentaban con datos catastrales y la documentación, y recabando datos de familiares perjudicados. Sale la vecina Isabel para comunicar “solo es información”.

Verificar daños

Uno de los afectados contabilizaba unas 3 hectáreas de pino, nogales, castaños y robles repartidos en varias fincas. Los pinos de más de 100 años plantado por el padre de su suegro en Valdesilvoso “está todo abrasado incluso media hectárea de robles de buen tamaño”. La mayor parte de los propietarios han pasado por el mal trago de ir a verificar los daños.

En el Plan de recuperación ambiental y socioeconómica de los municipios contempla en esos 35 millones medidas de recuperación ambiental, entre ellas de hábitats y restauración con la repoblación de entre 2.000 y 3.000 hectáreas, además de regeneración y clareos tempranos en 18.000 hectáreas. Está prevista la protección de suelos y reducción de la erosión, la mejora de la red viaria forestal, recuperación de especies silvestres amenazadas. Se incluye alimentación para la fauna, la recuperación de infraestructuras forestales y de uso público.

La restauración de sotos de castaños se ha cuantificado en 750.000 euros para 750 hectáreas. Entre otras medidas se incluye el apoyo a la ganadería extensiva y la apicultura en montes de Utilidad Pública –cercados, siembras, abrevaderos, etc.-, además de la planificación y actuaciones de los aprovechamientos de madera y biomasa. Contempla la ordenación territorial, la concentración parcelaria forestal y reordenación de explotaciones forestales en 15.000 hectáreas.

Medio Ambiente levantará de oficio el acotado de pastos en la zona afectado, en cuanto se regenere el pasto. Se suspende el pago de tasas en los cotos afectados por la imposibilidad de cazar, el fomento de los aprovechamientos micológicos, mediante acotados y otras figuras. Abastecimiento de agua urgente, mediante subvención directa a la Diputación, y la reposición de infraestructuras hidráulica dañada. Estas son las medidas en lo que afecta a la Consejería de Medio Ambiente.

Pleno extraordinario en las Cortes

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha acordado celebrar una sesión plenaria en julio, de carácter extraordinario, después de que se haya habilitado ese mes para actividad parlamentaria. Este pleno servirá para el debate y convalidación del Decreto de medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso a la actividad económica, informa la agencia Ical.

Asimismo, la Mesa de las Cortes aceptó en su reunión de ayer aceptar la solicitud de los grupos Popular y Vox para incluir, en el periodo extraordinario de sesiones habilitado para el mes de julio, la celebración de la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para la sustanciación de la comparecencia, a petición propia, del consejero del área, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para informar sobre el incendio de la Sierra de La Culebra, en Zamora.

Colecta y cuenta abierta por la Diócesis de Astorga

La Diócesis de Astorga pondrá en marcha a lo largo del mes de julio una colecta en todas sus parroquias en favor de los damnificados por el incendio de la Sierra de la Culebra y el Valle del Tera.

Muchas de las localidades afectadas por este incendio, uno de los más importantes en la historia del país, pertenecen a esta Diócesis, informa Ical. De manera paralela, la Diócesis habilita una cuenta bancaria con el fin de recoger donativos que se destinarán a atender las necesidades primarias de los afectados. La cuenta de Caja Rural de Zamora es ES43 3085 0024 0723 3991 2616 con el concepto Emergencia Sierra de la Culebra.

También está activo el Bizum 02815, en el que, especificando el destino Emergencia Sierra de la Culebra, se recogerán los donativos con el mismo fin que en la cuenta corriente. El obispo, Jesús Fernández, visitó la semana pasada la zona afectada, acompañado por la directora de Cáritas Diocesana de Astorga, Inmaculada del Peso. Tras conocer ‘in situ’ los efectos de esta tragedia medioambiental a través del testimonio de los sacerdotes de la zona, los responsables diocesanos agradecieron el “extenuante trabajo” de las brigadas de extinción y de los responsables de la evacuación de los pueblos afectados. “Su generoso servicio es una llamada a la solidaridad ya que sólo practicándola podemos mirar al futuro con esperanza”, aseguraron.