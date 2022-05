El portavoz de AhoraDecide José Martín Pérez trasladó ayer “la protesta por el no funcionamiento de los cámpines del Lago de Sanabria que se van a quedar sin funcionar este año”.

Tras el cierre hace unos años del campin Peña Gullón y tras el funcionamiento del campin el Folgoso “lo más previsible es que no vaya a funcionar”.

El secretario Ejecutivo de Desarrollo Rural y Agricultura de AhoraDecide, Manuel Fuentes López, denunció ayer que el cierre de los cámpines públicos supone que “25.000 personas no vayan, no acampen en Sanabria o no lleven sus caravanas a Sanabria este verano”.

Esto genera un problema para la zona por “un movimiento económico que Sanabria no puede prescindir de él de ninguna de las maneras”. El Folgoso tiene capacidad para 1.800 plazas, incluso con el mal servicio del pasado verano hubo tres o cuatro fines de semana completo.

Caravanas "secuestradas"

Como usuario del campin desde hace tres décadas “tengo ahora mismo una de las 46 caravanas casi secuestradas” y que debían tener un servicio desde el 1 de marzo, como figura en el contratos suscrito entre caravanistas y la empresa Servicios Integrales Sanabreses.

Han trascurrido tres meses con conocimiento del Ayuntamiento “alguna intención tienen pero no han hecho más que mirar para otro lado”. La exigencia es un servicio de “campin de calidad, calidad que falta desde hace un mínimo de 10 años”.

El cierre del Peña Gullón, en 2018, “es para ganar más dinero y seguir sin pagar al Ayuntamiento” obligando a ir al Folgoso. “No oí decir nada a la corporación”. De ese campin “echaron a gente que llevaba más de 20 años”, obligando a ir a El Folgoso. El campin Peña Gullón está “inservible” y denunció “el butrón” por el que se accede cualquiera al recinto y ha supuesto numerosos desperfectos.

El campin el Folgoso “tenía que estar abierto” de acuerdo a los contratos desde el 1 de marzo “y parece ser que va a seguir así este verano”. Denunció la “incompetencia del Ayuntamiento de Galende” para buscar una solución desde hace tiempo porque los desacuerdos vienen de muy largo.

Trasladó su incomprensión por “un Ayuntamiento rico en recursos y con problemas económicos no ha cobrado ni un euro en años por el uso de unas instalaciones que son municipales” y añadió que desde 2012 no se ha pagado el canon.