Vecinos y familias del municipio alistano de Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Riomanzanas, Flechas, Gallegos del Campo, Villarino de Manzanas y Moldones) deberán instalar contadores de agua como garantía de un uso responsable del suministro y así evitar despilfarros que pongan en peligro la prestación del servicio al conjunto de los ciudadanos.

Así lo establece la nueva ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua potable aprobada por la Corporación del Ayuntamiento, que preside el alcalde Carlos Pérez Domínguez, puesta en vigor tras pasar el período de exposición pública sin que se presentasen alegaciones.

Nueva normativa

Toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal de aguas lleva inherente la obligación de instalar un contador medidor de consumo, con cargo al usuario, aparato que será colocado por personal autorizado o un fontanero cualificado, en un sitio visible del edificio o inmueble, en el exterior del mismo, –en la vía pública–, en un lugar de fácil acceso, de tal modo que puedan realizarse las correspondientes lecturas.

De no instalarse en seis meses la multa ascenderá a 3.000 euros.

En los casos de acometidas no registradas o no declaradas transcurridos seis mes de entrar en vigor la normativa, –se cumplirá el plazo el 11 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Figueruela de Arriba lo considerará defraudación y la multa ascenderá a 3.000 euros.

La cuota de enganche o acometida a las redes generales de abastecimiento y saneamiento de aguas se exigirá por un a sola vez y consistirá en el abono de una cantidad fija, sin perjuicio de la obligación del interesado.

Cuando para la realización del enganche sea preciso picar o abrir la calle, se reparará a su costa y se devolverá a su estado original. La cuota será de 60 euros para el enganche a la red de agua potable y de 30 euros para la red de saneamiento. Si un usuario solicita la baja en el servicio y con posterioridad solicita nuevamente el alta en el mismo, abonará la misma cantidad.

La cuota anual de 20 euros da derecho al consumo de 16.000 litros de agua al mes de forma gratuita

La cuota de abono, fijo, será de 19,65 euros al año, teniendo derecho al consumo de 16.000 litros de agua al mes de forma gratuita. Todos los metros cúbicos que se consuman a partir de ahí y hasta los 30 se abonarán a 1,20 euros cada uno. De 31 hasta 50 el coste subirá a 1,50 euros y a partir de 60 metros cúbicos cada uno costará 1,80 euros.

La nueva normativa dedica un capítulo a los casos en que por anomalías o incidencias no se pueda efectuar la lectura de los contadores. En el caso de los usuarios sin contador: durante los primeros seis meses en vigor la de ordenanza, en el período en que no tuviera contador se le notificara al interesado para que lo instale en el plazo que se fije y en el caso de no proceder a la instalación “por el Ayuntamiento se anulará la acometida y deberá pagar los gastos que conlleve la anulación”.

Transcurrido el plazo de 6 meses se le aplicará una sanción de 3.000 euros sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder al Ayuntamiento en defensa de sus intereses.

Cuando se compruebe que un contador está averiado se notificará al interesado, a fin de que proceda a su reparación o reposición en su caso, en el plazo que se le señale. En el semestre que se detecte la avería se le facturará la cantidad mayor de los tres semestres o lecturas anteriores. Si a la siguiente lectura persistiera la avería se le facturara el doble de la cantidad anterior y se aplicará una multa de 600 euros, además, el Ayuntamiento de suspender el servicio que no repare el contador o se sustituya.

Medida contra la sequía

Las malas prácticas tendrán sus consecuencias. De esta manera, en caso de la paralización o manipulación de un contador que provocara que el agua domiciliaria fuera directamente al desagüe deberá ponerse inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento, ya que de no hacerse se considerará defraudación y se le sancionará con 1.800 euros sin perjuicio de las acciones civiles y penales.

En los casos en que se demuestre que el incumplimiento de la normativa legal de abastecimiento de agua se debe a causas involuntarias del usuario, el consumo correspondiente al período en el que se haya producido la paralización se estimará tomando como base la media de consumo de los últimos tres recibos.

Las infracciones muy graves se sancionarán con 150 euros

En situaciones de grave escasez de agua por emergencia podrá decretarse por el Ayuntamiento el corte del servicio durante determinados días, horas o zonas, con el objetivo de lograr una mayor satisfacción de las necesidades de la generalidad de los usuarios.

La primera prohibición sería el destino de agua al riego de huertos y jardines; así como, en segundo lugar, a lugares de recreo, piscinas y juegos particulares. Como última alternativa y ya en caso de extrema necesidad se optaría por reducir los horarios de suministro a las vivienda.

Las infracciones muy graves (acometidas sin licencia municipal, averías provocadas en la red general por usos o actuaciones indebidas en suelo público, destina el agua a usos distintos a los concedidos) se sancionaran con 150 euros. Si no se abonan las multas “se entenderá que renuncia al servicio”.

En los últimos años el Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, con el apoyo económico de la Diputación de Zamora (90%), ha afrontado importante obras para mejorar y garantizar el servicio de agua, entre ellas la puesta en marcha de dos ETAP (Estaciones De Tratamiento de Agua Potable) para la eliminación de los altos índices de hierro y manganeso con filtros cuyo recambio supera los 4.000 euros. Se actuó también en la reparación del depósito de la localidad de Villarino.

Los pueblos y vecinos aventuran un verano de sequía con escasez de agua.