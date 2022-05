Un anciano de 97 años con alzhéimer y COVID tarda 12 horas en ser trasladado

Luis Hernández Silva, un anciano tabarés de 97 años de edad y con alzehimer, además de otras dolencias, vivió el pasado lunes una de las experiencias más amargas, duras e incongruentes de su larga vida: se vio obligado a esperar más de 12 horas por una ambulancia de Ambuibérica desde que recibió el alta hospitalaria hasta su traslado a la Villa de Tábara.

Luis Hernández Silva fue ingresado en la planta quinta del Hospital Virgen de la Concha de Zamora tras dar positivo en las pruebas de Covid. En el centro hospitalario, según los familiares, recibió una magnífica atención en todo momento.

Llegado el pasado lunes, hacia las 13 horas, una doctora se puso en contacto con la familia para informarles de la evolución favorable y que se le iba a dar el alta hospitalaria.

En torno a las 15.20 horas Luis Hernández Silva recibía el alta hospitalaria, solo quedaba esperar la llegada de una ambulancia para su traslado hasta la Residencia de la Tercera Edad Divina Misericordia de Tábara, donde vive habitualmente el anciano tabarés.

Lo que se aventuraba como un puro trámite se convirtió en una autentica odisea y un sufrido calvario fuera de toda lógica y de difícil explicación en pleno siglo XXI.

El señor Luis, como le conocen sus paisanos “es un persona maravillosa, muy mañosa y un autentico maestro a la hora de labra la madera”: de hecho él fue el que talló las actuales imágenes de San Blas y San Mames tras ser robadas las antiguas del santuario campestre de la Sierra de la Culebra que se veneran el al romería popular que se celebra cada Lunes de Pascua.

Su nieta muestra su malestar en nombre de toda la familia: “Mi abuelo Luis ha sufrido una situación lamentable y vergonzosa y lo peor es que por lo visto es una cosa demasiado habitual. Gracias a dios superó los problemas que le vinieron derivados del positivo de Covid, estaba estable y por lo tanto le dan el alta".

"A la 1 de mediodía mi padre recibe una llamada de la médica, una medica excepcional que nos ha mantenido informados todos los días durante la estancia de mi abuelo en el hospital, para decirle que le van a a dar el alta tras haber respondido bien al tratamiento y estar estable ”.

Los familiares contactaron con la residencia de Tábara para decirles que el iban a dar el alta y “nos dicen que no nos preocupemos, que en cuanto llegue, nos avisaran. Todos tranquilos. Bien. Pero resulta que pasa la tarde y no recibimos llamada. A las 11 de la noche seguíamos igual y evidentemente ya estábamos preocupados porque no sabíamos que pasaba. Decíamos haber si es que ha pasado algo".

"Opto por llamar al Virgen de la Concha, eran las 11.30 horas, me pasan con la quinta planta y muy amablemente me atiende una enfermera, encantadora. Con el personal medico y de enfermería no hay queja en ningún momento, ni con el trato que ha recibido mi abuelo en el hospital. Son maravillosos, la queja y la única queja es contra el servicio de traslado de Ambuibérica, nunca contra los trabajadores de la misma, ni conductor ni acompañante, sino con el servicio”.

Continua la nieta: “Le trasmito que estamos muy preocupados y la enfermera muy amablemente me dice que la ambulancia no ha ido a buscarlo. Esto es lo que pasa habitualmente con estos servicios, y me explica que están teniendo unos retrasos bestiales. Doy por hecho que si hay algún retraso a mi abuelo no lo trasladaran hoy lo trasladaran mañana. No lo van a trasladar por la noche”.

La familia no da crédito a lo sucedido: “La médica firmó el alta ala s 15.20 horas del lunes y mi abuelo no llegó a la Residencia de la Tercera Edad Divina Misericordia de Tábara hasta las 4 de la madrugada del martes”.

Y recuerdan el delicado perfil de Luis Hernández: “ Estamos hablando de más de doce horas esperando. Él es un anciano con 97 años de edad que padece alzhéimer y que acaba de sufrir Covid. Nos parece, como poco, muy denigrante, inaceptable. Y es que no es un caso aislado, es la tónica habitual del servicio de Ambuibérica”.

Los familiares acto seguido se pusieron en contacto con la sede de Ambuibérica, en Valladolid, informando que quieren poner una reclamación: “Les cuento el caso y sus respuesta es que lo sienten mucho pero que la queja hay que ponerla en Atención al Paciente del Virgen de la Concha”.

La contestación de la familia fue que esa queja no se podía poner en Atención al Cliente del Virgen de la Concha, “porque allí mi abuelo ha sido atendido maravillosamente”. La familia incide en que no pondrá una queja a Atención al Paciente por un servicio ajeno.

Le piden la hoja de reclamaciones y “Dicen que no, que se la tenía que haber pedido al conductor de la ambulancia”. Finalmente la Familia Hernández Silva presentará una denuncia formal ante la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora con el servicio de traslados de ambulancias de Ambuibérica, pero no contra los trabajadores, que la familia repite que: “no tienen culpa alguna de los sucedido”. La familia exigirá responsabilidades.

Tábara y los tabareses no daban ayer crédito a lo acontecido con su vecino Luis Hernández Silva y la Villa y pueblos de la contorna era un clamor exigiendo “Una Sanidad digna que incluya un servicio de traslado de los pacientes garantizando su bienestar y en unos tiempos de espera razonables” algo que según sentencian pasa por incrementar el numero de ambulancias.

La plantilla de personal sanitario esta compuesta por 9 médicos, 8 enfermeras y 2 administrativos.

La Plataforma en Defensa por una Sanidad Digna de la Zona Básica de Salud de Tábara continuara con las concentraciones de protesta todos los días 14, 21 y 28 (todos los sábados que restan de mayo) y ya han solicitado una reunión con la Gerencia Territorial de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Zamora para explicar y aclarar las “Preocupaciones, dudas y revindicaciones” para una zona donde a la dispersidad geográfica se suman las graves deficiencias en materia de comunicaciones viaria (la carretera Nacional 631 esta en en lamentable estado de conservación) y la utilización de las nuevas tecnologías se sitúa bajo mínimos a causa de las malas coberturas tanto de telefonía móvil como de internet.

La distancia entre Zamora y Tábara equivale a un tiempo aproximado de viaje de unos 39 minutos

El Centro de Salud de Tábara se sitúa entorno a 45 kilómetros del Hospital Provincial Virgen de la Concha en Zamora capital lo que equivale a un tiempo aproximado de viaje de unos 39 minutos. La Zona Básica de Salud de Tábara integra a un total 23 poblaciones de Aliste, La Carballeda, Valle de Valverde, Alba y Tierra de Tábara: Faramontanos, Ferreras de Abajo, Ferreruela, Sesnández, Escober, Litos, Ferreras de Arriba, Morales de Valverde, Moreruela de Tábara, Santa Eulalia, Otero de Bodas, Perilla de Castro. Pozuelo de Tábara, Riofrío de Aliste, Cabañas, Sarracín, Abejera, San Pedro de las Cuevas, Santa María de Valverde, Tábara y Villaveza de Valverde.