Pasa la noche en una sala del hospital esperando la ambulancia

Una vecina de un pueblo de Zamora ha denunciado el mal funcionamiento del servicio de ambulancias que trasladan a los pacientes desde el Hospital Virgen de la Concha hasta sus domicilios, queja que ha elevado formalmente a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La denunciante acompañaba a su madre, de 79 años, que había ingresado en el Servicio de Urgencias del complejo asistencial de Zamora en la noche del lunes. La paciente recibió el alta hospitalaria a las 1.10 horas de la madrugada del martes y esperaba a una ambulancia que la devolviera a su casa, en un pueblo a 20 kilómetros de la capital. La espera se demoró más de seis horas, ya que hasta las 7.10 de la mañana no la recogieron para llevarla a su domicilio.

La hija de la afectada denuncia la larga espera que tuvo que sufrir su madre en una sala del hospital zamorano, más de seis horas en plena madrugada, a pesar de que su madre es una paciente pluripatológica, que padece las enfermedades de alzhéimer y párkinson, que pueden empeorar si su rutina se ve alterada gravemente, y más durante la noche. “Las horas iban pasando y llegué a temer que no pudiera darle el desayuno y la medicación de la mañana a su hora”, explica la hija de la paciente, que es la persona a cargo de sus cuidados. Además, la paciente tiene problemas de movilidad.

La afectada, de 79 años, con alzhéimer y párkinson, pasó la noche esperando la ambulancia

“No puedo tener queja del trato recibido en Urgencias, atendieron muy bien a mi madre, fueron amables en todo momento y a mi me dejaron un sillón para la espera de la ambulancia, pero el servicio de ambulancias no debería de funcionar así, no se puede tener a una persona mayor, con Alzheimer y Parkinson esperando seis horas en plena madrugada”, matiza la hija de la paciente.

Además, señala que “todos tiran balones fuera, en el hospital dicen que es cosa de Ambuiberica, y ellos que es responsabilidad de Sanidad contratar más ambulancias para que los tiempos de espera sean más cortos”. Según informaron a la hija de la mujer afectada, la ambulancia estaba ocupada realizando otros traslados.

Finalmente, “opté por poner una queja formal, y animo a que los demás lo hagan cuando les pase lo mismo, si solo nos quejamos al que tenemos delante, que son trabajadores y muchas veces no tienen la culpa, las cosas se quedan ahí y no llegan a los despachos, que es donde deben hacer algo para cambiar las cosas”, asevera la denunciante de este caso.

No es la primera vez que sucede algo así. Este mismo diario se ha hecho eco de denuncias similares de pacientes de pueblos de Zamora que se quedan hasta siete y ocho horas en una sala de espera de uno de los dos hospitales de la capital esperando a que haya una ambulancia disponible para devolverlos a casa. En muchas ocasiones, la gente mayor no tiene otro medio para desplazarse.