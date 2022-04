Las consecuencias de que haya solo una ambulancia para toda la comarca de Sayago

Fermoselle espera desde el 15 de marzo la puesta en marcha de la unidad del Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE). Ha pasado mes y medio desde que el Ayuntamiento recibió la confirmación oficial de este deseado y reivindicado servicio para empezar a funcionar el 15 de marzo. “Tenemos la comunicación oficial la Junta y el equipo en disposición, pero no se ha activado” confirma el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo.

El malestar por esta demora ha ido creciendo durante el mes y medio que ya ha transcurrido sin la dotación sanitaria. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el episodio ocurrido la mañana del pasado lunes cuando se requirió la atención urgente para un vecino de Fermoselle.

La ambulancia no llegaba y la gravedad del caso llevó a solicitar el helicóptero de emergencias sanitarias, que se desplazó desde Astorga. Al no disponer del vehículo sanitario, fue necesario trasladar al equipo de Urgencias desde el helicóptero hasta el centro médico en un coche particular. Concretamente fue el policía municipal el que actuó con toda la celeridad para trasladar a los sanitarios desde la explanada de la cooperativa, donde aterrizó la aeronave, hasta el consultorio.

La ambulancia seguía sin llegar. “Por fortuna el equipo logró estabilizar al paciente y esperó en el consultorio a que llegara la ambulancia de Zamora” apunta el concejal Roberto Ramos. “El trabajador municipal ya estaba retirando los asientos de atrás por si fuera necesario meter la camilla y llevar al enfermo al hospital”.

Finalmente la ambulancia llegó y el paciente fue trasladado al Complejo Asistencial de Zamora. “No pude ser que estemos con una ambulancia para todo Sayago. Contamos con la profesionalidad de nuestros médicos y enfermeras, pero sin medios hay situaciones que no se pueden superar. Nos estamos jugando la vida” denuncia el alcalde de Fermoselle.

José Manuel Pilo lamenta que “tengamos que llegar a casos extremos para que se den cuenta de la precariedad sanitaria de esta comarca y en este caso de Fermoselle. Lo más grave es que tenemos aprobado un Soporte Vital Avanzado de Enfermería desde hace más de un mes y aquí ni aparece nadie ni nos dan explicaciones”.

Una ambulancia para toda la comarca de Sayago, que tiene su base en Bermillo, “es totalmente insuficiente. Ha ocurrido lo que nos temíamos, que estaba haciendo otro servicio y aquí no llegaba”.

El Ayuntamiento de Fermoselle reclama la “inmediata” puesta en marcha del SVAE que, a la espera de que la Junta las obras necesarias en la planta baja del edificio de las antiguas escuelas para la estancia del equipo de emergencias, se ha dispuesto una vivienda de forma provisional. “Nosotros hemos cumplido, me consta que el equipo está dispuesto pero la Consejería de Sanidad no lo ha puesto en marcha”.

La ambulancia y el puesto que está aprobado en Fermoselle estará dotado de un profesional de Enfermería y dos técnicos de emergencias sanitarias con cualificación y experiencia en la atención a urgencias y emergencias en el ámbito prehospitalario. En cuanto al vehículo sanitario, se trata de una ambulancia dotada con el soporte tecnológico necesario para prestar soporte vital avanzado, serán enfermeros especializados con desarrollando de competencias avanzadas.