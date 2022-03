Moveros de Aliste se reafirma en 2022 como el pueblo más prolífico en partos múltiples de toda la provincia de Zamora. Dos siglos prolíficos en nacimientos dobles: En una localidad con solo 86 vecinos hay 10 parejas de gemelos y mellizos y otra viene ya en camino.

Entre sonrisas, picarescas, nacidas y labradas en rostros curtidos por la vida, a la solana de febrero, dos ancianos aseveran: “Antes se decía que sería el agua, pero ahora la beben toda embotellada y la cosa sigue. Igual es el aire que viene de Constantim”.

Una mujer, dos partos dobles

La señora María Santiago Tejero, viuda de Pedro Vicente Martín 3, es con 95 años la madre de mellizos y gemelos más longeva de Moveros, con la particularidad de que ella tuvo dos partos dobles. Ademas tenía dos hermanos mellizos: Isabel, fallecida en 2003, y Daniel en 2017.

En su primer parto doble, el día 22 de febrero de 1955, en plena posguerra, nacía Pedro Pelayo Vicente, muy conocido en Aliste pues regenta la zapatería de Moveros y además es vendedor ambulante por los pueblos y fiel asistente a todas las ferias y romerías transfronterizas. Por desgracia su hermano nació muerto. En el segundo, el 27 de febrero de 1961, nacían Mari, propietaria del supermercado del pueblo, y Miguel, casado con la alfarera María Carmen Pascual.

La abuela y nonagenaria María Santiago Tejero recuerda aquellos tiempos tan difíciles como ya muy lejanos: “Yo la verdad es que ni me imaginaba que podían venir dos rapaces. Entonces no había ni muchos menos los avances y adelantos que hay ahora. Además veníamos de la Guerra Civil y vivíamos en un pueblo rayano con Portugal. Ni siquiera el médico vino a visitarme. Yo lo único que sabía y tenía muy claro era que a las nueve lunas tenían que nacer y ambos partos se adelantaron. Di a luz en casa ayudada por las vecinas”.

Otros casos de mielgos

Pedro Vicente Santiago es el mayor y le siguen Alen y Antonio de 64 años, cuya madre vive en Moveros y ellos residen en Alemania. Nacidos en 1991 (con 30 años) están Pablo y Noelia Rivas Nieto. En 1995 hubo dos partos doble y las cuatro fueron niñas, hoy ya con 26 años: Sandra y Gema Pascual Martín (hijas de “Paco el alfarero”) y Alicia y Beatriz del Río.

Si prolífico fue el pasado siglo XX por el mismo camino parece que va el siglo XXI, siendo las primeras en nacer las hermanas Sonia y Ana Fernández Nieto en 2001 (20 años). Lucía y Gema Martín Fernández venían al mundo en 2005 (16 años).

En 2016 le tocaba el turno a Samuel y Mario del Pozo Nieto. Los últimos hasta ahora fueron Sergio y Samuel Eleno Prieto en 2018 (con 3 años), nietos del conocido como “el cacharrero de Moveros”, que tiene un tienda en Zamora y va por los pueblos vendiendo todo tipo de “cacharros” necesarios para los hogares familiares.

Ayer Moveros hizo suya la fiesta del “baby shower”, importada de los Estados Unidos de América, para conocer el sexo y dar la bienvenida a la nueva pareja que ya viene en camino.

La realidad es que ya la mujeres de los imperios de Roma, Egipto y Grecia celebraban la llegada de un niño ofreciéndole regalos a la madre. Experiencia que cobró vida en Moveros con familiares, amigos y vecinos: vamos con todo el pueblo. “Que nazca un niño en un pueblo alistano y se vaya a quedar a vivir en él es ya todo un acontecimiento, y si encima son dos no veas, pues supondrá que podremos volver a ver a varios niños alegrando las calles y la vida de Moveros”, señala la alcaldesa Marta Pelayo Vicente.

La feliz pareja, joven e hispanolusa, está formada por la española Patricia González Martín, de Moveros, con 30 años, y el portugués Pedro Passo, del concelho de Miranda do Douro, con 34: “No nos lo esperábamos porque no hay más casos en la familia. Cuando me lo dijeron me eché a reír y me acordé de todos los mellizos y gemelos que había en el pueblo. Si todos viniesen de dos en dos no nos quedamos sin niños”, asevera la futura madre.

El señor Domingo Martín, el más anciano de Moveros, abuelo de Patricia y futuro bisabuelo se emociona: “Soy el hombre más feliz del mundo. Voy a tener dos bisnietos y a mi edad eso va a ser el mejor regalo de mi vida”.

Moveros cuenta en la actualidad con sólo 86 vecinos empadronados y el único niño residente allí toda la semana es Enzo, que estudia en el colegio de Alcañices. Los fines de semana regresan otros niños que viven en Zamora y otras ciudades, y ya tiene compañeros de juego.

El pueblo vivió sus momentos de mayor esplendor poblacional allá por 1910 cuando llegó a a contar con 343 residentes, manteniéndose estable hasta 1950 con 318. A partir de ahí llegaba el éxodo rural que le arrebataba 22 vecinos en los años cincuenta, 56 en los sesenta y 82 en los setenta, situándose en 1980 con 158 vecinos.