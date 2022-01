El Ayuntamiento de Muelas del Pan refrenda con carácter oficial su firme compromiso de restaurar y recuperar la histórica ermita campestre del Cristo de San Esteban, para evitar su ruina e inminente derrumbe, con la cesión al pueblo por parte del Obispado de Zamora.

Así lo aprobó la Corporación Municipal en la primera sesión extraordinaria celebrada en 2022, –un tanto atípica–, pues el equipo del gobierno del PP solo contaba con dos de sus cuatro ediles, al no poder asistir al pleno Andrés Barroso de Ricobayo de Alba y Mario Carbajo de Cerezal, por motivos personales y laborales.

Pese a estar en minoría, el acuerdo salió adelante gracias a los dos votos populares de Luis Alberto Miguel y José Manuel Martínez, ambos de Muelas; pues se abstuvieron los tres concejales socialistas: Benjamín Lorenzo, Ignacio Rodrigo y Ángel Rapado.

La Alcaldía mostró al Pleno la necesidad de dar una solución “vista la situación del edificio campestre conocido como ermita del Cristo de San Esteban de Muelas del Pan, siendo público y notorio, –por simple apariencia–, que dicho inmueble presenta claros síntomas de adolecer de los estándares mínimos exigibles de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad según destino”. Argumentan que es “conocida la devoción que sienten muchos moleños sobre dicho Cristo y su Ermita, este Ayuntamiento considera su obligación realizar las actuaciones debidas, en orden a impedir que el santuario llegue a tal situación de deterioro que haga inviable su recuperación”.

La titularidad de la ermita corresponde al Obispado de Zamora, lo que impide actuaciones directas del Ayuntamiento sobre un bien que no es de su titularidad, dado que para que se pueda efectuar un gasto inversor en la materia, es preciso o bien una adquisición, o una acción sobre un bien integrado en el patrimonio público del Consistorio o bien obstante algún título que le legitime para ello.

En la reunión mantenida con el Obispado de Zamora se informó por parte de éste al Ayuntamiento que es decisión a nivel nacional no donar bienes eclesiásticos, sino proceder a su cesión de usos, por el plazo máximo legal posible, para evitar un uso anormal de los mismos.

Ignacio Rodrigo del PSOE preguntó sobre las ventajas que tendría para el Ayuntamiento, contestando el alcalde Luis Alberto Miguel que “la cesión de usos habilitará la posibilidad de usos por el pueblo, además de para los actos litúrgicos y culturales y posibilitará que se pueda acudir a convocatorias públicas en orden a intervenir en su restauración con fondos municipales. En otro caso corremos el riesgo de derrumbe”. El socialista Ángel Rapado afirmó que “el pueblo protesta porque no se hace nada por el Ayuntamiento para restaurarla. A pregunta del tercer edil del PSOE Benjamín Lorenzo, la Alcaldía respondió que “la cesión no tendrá coste alguno y existe un anhelo mayoritario en el pueblo de Muelas en recuperar la ermita”.

La cesión de uso de la ermita del Cristo de San Esteban al Ayuntamiento de Muelas del Pan se llevaría a cabo ateniéndose a unos términos, sin perjuicio de la formalización del preceptivo contrato donde se fijarán las condiciones y estipulaciones de la cesión de uso entre ambas partes.

El inmueble será siempre utilizado para usos o servicios municipales en beneficio del pueblo, quedando, a juicio de la parroquia de Santiago Apóstol de Muelas del Pan, su uso para cuantas actividades de culto o religiosas considere adecuado celebrar en la ermita. Las obras que se realicen respetarán en lo posible, la estructura, materiales y acabados existentes, siendo acordes con el entorno”.

La corporación municipal pide también la cesión del camposanto

De acuerdo con las condiciones, “el Ayuntamiento de Muelas del Pan no podrá enajenar dicho inmueble. En caso de hacerlo, revertiría la propiedad de la ermita al Obispado de Zamora de manera gratuita. Todos los gastos ocasionados con motivo de la cesión de usos, serán por cuenta del Ayuntamiento de Muelas del Pan, incluida, si fuera necesaria, la elevación a escritura pública de cesión de uso”. La ermita de San Esteban o del Cristo Emberronao se sitúa en el entorno del paraje de “Pilo el Moro”, junto a la variante de la Nacional 122 construida en 1995. Su principal fiesta es la romería que históricamente tenía lugar los Martes de Pascua, cambiada hace varios años al Lunes de Pascua (este año será el 18 de abril) para facilitar la presencia de los emigrantes llegados en Semana Santa. También se acudía a ella en rogativa el 25 de abril (San Marcos) y en procesión la mañana de Jueves Santo.

La Corporación Municipal por cuatro votos a favor Luis Alberto Miguel y José Manuel Martínez del PP y Benjamín Lorenzo y Ángel Rapado del PSOE (Ignacio Rodrigo se abstenía) acordó solicitar al Obispado la cesión de uso del antiguo cementerio para lograr que el Ayuntamiento pueda realizar las intervenciones necesarias con sus fondos propios para su mantenimiento y ejercer su competencia sobre la gestión. En el contrato se fijarán las condiciones y estipulaciones de la cesión de uso entre ambas partes y se facilitará al Ayuntamiento de Muelas por parte del Obispado la relación de concesiones activas y vigentes existentes sobre dicho camposanto parroquial.

No se autorizarán enterramientos en él, salvo en aquellos espacios o panteones concesionados, en ningún caso, sobre el sistema tradicional turnado y, por supuesto, no pueden concesionarse nuevos derechos funerarios. Muelas del Pan cuenta con cementerio municipal nuevo desde 2018. La cesión del parroquial al Ayuntamiento tiene como intención “controlar los enterramientos en el mismo a fin de evitar que se produzcan enterramientos sobre sepulturas no concesionadas con anterioridad a la construcción del nuevo”. La Corporación facultó al alcalde Luis Alberto Miguel Alonso, para que firme cuantos documentos sean necesarios para la plena efectividad de ambos acuerdos