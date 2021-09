Badilla, Cozcurrita y otros pueblos de Los Arribes están “condenados” a ver la televisión en portugués, o a apagarla si no entienden el idioma del país vecino, desde que en la noche del martes dejara de funcionar el repetidor de Villardiegua, durante una tormenta.

Dos días después el servicio no se ha restablecido, y estos pueblos siguen sin recibir la señal de ningún canal de televisión español, excepto en las casas que cuentan con su propia antena parabólica.

Esta situación ha dejado a los habitantes de estos pueblos “sin la única distracción que tenemos por las noches”, ya que localidades como Badilla carecen de bar y de cualquier otro tipo de oferta de ocio para una población bastante envejecida.

Los vecinos suponen que un rayo fue el responsable de la avería, lo que no entienden es que no se haya arreglado la incidencia ni el miércoles ni el jueves. “Nos tienen abandonados de la mano de Dios a los pueblos de la España Vaciada, no interesamos”, comenta una de las afectadas, en Badilla.

En esta zona de la comarca de Sayago tampoco se escucha la radio española, ni siquiera la pública Radio Nacional de España. Solo tres o cuatro cadenas portuguesas y, algunos días, con suerte, Radio María. En los últimos tiempos, con la radio por internet o la radio digital de los televisores hay alguna alternativa para los amantes de este medio de comunicación, pero los aparatos tradicionales de radio son prácticamente inservibles en estos pueblos.

Algo similar sucede con la cobertura de móvil, con frecuencia se pierde la señal española y se conecta el “roaming” de alguna compañía portuguesa, aunque el teléfono no haya cruzado la frontera, ni tan siquiera salido de casa. Eso para los usuarios de Movistar, los de otras compañías no encuentran cobertura en Badilla.