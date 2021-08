Un incendio originado en la noche del domingo ha quemado cerca de 2.000 pacas de una nave ganadera situada en la carretera de La Hiniesta, aunque dentro del término municipal de Roales del Pan. El fuego se inició por causas que se desconocen en un camino rural cercano y la rápida actuación de la dotación completa de los Bomberos de Zamora que se desplazó hasta el lugar logró contener las llamas sin que afectarán ni a la nave ni a la vivienda que forman parte de la explotación ganadera.

En todo caso, la primera en actuar fue la familia propietaria de la explotación ganadera, que no dudó en hacer uso de extintores y palas para intentar frenar el avance del fuego. “Hicimos lo que pudimos para intentar que no se quemaran las pacas de paja, pero al final el fuego se nos venía encima y no pudimos hacer nada”, explica Ana Ferrero, familiar de los afectados. Tanto ella como su familia se encontraban durmiendo en la vivienda anexa a la explotación cuando se inició el incendio. “Como se veía desde la carretera vinieron a llamar a la puerta para avisarnos cuando estábamos a punto de meternos en la cama”, según relata.

Los Bomberos siguieron trabajando en la zona a lo largo de la jornada de ayer para controlar el perímetro del incendio, que previsiblemente tardará en extinguirse varios días como consecuencia de la larga combustión de la paja. El fuego deja unas pérdidas económicas cercanas a los 20.000 euros equivalentes al coste de las 2.000 pacas afectadas, “a las que habíamos añadido las últimas justo el día anterior”, asegura Ferrero.

A mayores de la explotación ganadera, el incendio ha afectado a varias fincas de labor de los alrededores sin que de momento se haya concretado la superficie total calcinada. En las inmediaciones también se encuentran varias fincas de particulares que no han resultado dañadas gracias a la intervención de los Bomberos. Además, el fuego también se aproximó a varias placas solares existentes en la zona.

Se trata del segundo incendio registrado en menos de un mes en la carretera de La Hiniesta, donde el pasado 31 de julio también se produjo otro fuego originado por un coche averiado, que calcinó una nave ganadera cercana y en el que se registraron tres heridos, entre ellos dos bomberos que participaron en la extinción y el propio conductor del vehículo siniestrado.

Por otro lado, numerosos medios intervinieron ayer en otro incendio declarado a primera hora de la mañana en Figueruela de Abajo, anejo del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba. Las llamas afectaron al conocido como Monte de La Pasión, a muy poca distancia de una torreta de vigilancia situada en la zona y de unos viñedos. Dos helicópteros, uno procedente de la base de Villardeciervos y otro desde Rosinos, se trasladaron hasta Ferreras de Abajo para colaborar en la extinción del fuego. También intervinieron dos bulldozer, tres autobombas y dos cuadrillas de tierra. Aunque el fuerte viento dificultó en un primer momento las tareas de extinción, el incendio se dio por controlado cerca de las diez de la mañana sin que de momento se haya dado a conocer la superficie afectada.