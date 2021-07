El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido una nueva sentencia con fecha 2 de julio de 2021 en la que estima parcialmente el recurso interpuesto por Eusebio Pazos Rodríguez, Eutiquio Ubierna Santamaría y Ángel Vara Diego. En consecuencia, el Ayuntamiento de Ferreras de Abajo deberá dar lectura expresa en el Pleno municipal de la sentencia íntegra dictada y la publicación expresa e íntegra en los tablones de anuncio del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo y de su anejo de Litos".

La sentencia obliga a cumplir la de fecha 22 de julio de 2020 sobre la anterior del Juzgado Contencioso Administrativo de Zamora por la que se estimaba el recurso contencioso interpuesto por la representación procesal de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Ferreras de Abajo Eusebio Pazos Rodríguez, Eutiquio Ubierna Santamaría, Ángel Vara Diego y, en su nombre, José María Diego Lorenzo (+ fallecido), contra la resolución del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo adoptada por el Pleno de la Corporación del 4 de junio de 2018 que declaró personas non gratas a los citados concejales, "declarándola nula de pleno derecho y revocándola, y dejándola sin efecto".

Por todo ello, tanto el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, como el diputado provincial Socialista por la comarca de Tábara, Antonio Juárez Núñez, ponen en valor que "de nuevo, por quinta vez, en apenas un año, la Justicia da de nuevo la razón a los concejales socialistas de Ferreras de Abajo, tanto en el fondo como en la forma, porque reconoce que la actuación de la Alcaldía del Partido Popular ha sido constantemente de persecución y acoso, tanto en el ámbito de la vida municipal como en el de su vida privada, contra los concejales socialistas en el ejercicio de sus funciones como representantes legítimos de los ciudadanos".

El PSOE ha destacado que en los Fundamentos de Derecho de la nueva Sentencia del TSJ de julio de 2021 se hacen constar: "Por lo tanto, ese ayuntamiento, en esa línea de rebeldía a la legalidad vigente, procedió a multiplicar el escarnio que su resolución buscaba hacer en los hoy apelantes, y a tal fin, lo que debía ser una mera resolución municipal excesivamente declarativa, procedió a darle una publicidad inusual, con evidentes intenciones ilícitas. Tal hecho ha sido una línea argumental de la demanda presentada y por ello, aun cuando el suplico de aquella no lo interesase explícitamente, la efectividad de la tutela impone el acogimiento parcial del recurso. De no accederse a ello, la mera eficacia declarativa de la sentencia no sería tal, pues el acto impugnado, que a su vez consistía en otra mera declaración, sí que tuvo una publicidad inusual".

PSOE y Cs denuncian nuevas irregularidades

El PSOE de Zamora ha querido recordar que el historial y los antecedentes de Gregorio San Pedro tienen un nuevo episodio en el Ayuntamiento de Ferreras de Arriba, donde fue elegido como alcalde en 2019 tras dejar el Ayuntamiento de Ferreras de Abajo.

El pasado día 31 de mayo los concejales del PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ferreras de Arriba, Ángel Crespo Pino y Valentín Iglesias, denunciaban irregularidades del equipo de Gobierno del PP encabezado por alcalde Gregorio San Pedro Fernández, al llevar al Pleno la aprobación fuera de plazo de las Cuentas Generales del municipio correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Así las cosas, Antidio Fagúndez y Antonio Juárez, exigen de nuevo al PP de Zamora que haga dimitir de inmediato a Gregorio San Pedro como Alcalde de Ferreras de Arriba y a Leovigildo Santa María como 1er Teniente Alcalde de Ferreras de Abajo porque "la nueva resolución del Tribunal Supremo deja, en una ocasión más, en muy mal lugar al PP de Zamora al permitir y amparar que sus regidores utilicen sus mayorías de manera ilegítima para imponer la persecución y el acoso a quienes no opinan como ellos o simplemente denuncian sus arbitrariedades e irregularidades en el ejercicio de su representación democrática".

En este sentido, el PSOE subraya que "mientras el PP premia a Gregorio San Pedro llevándolo de un ayuntamiento a otro, por donde pasa deja una herencia de persecución y crispación vecinal y una gestión política, contable y administrativa repleta de irregularidades"·