Dos zamoranos han sido este fin de semana los primeros usuarios del coche eléctrico que pone a disposición la Casa del Parque del Convento de San Francisco, en Fermoselle, dentro del proyecto Moveletur. El objetivo es recorrer y disfrutar de rutas, parques y sendas verdes en el Parque Natural de Arribes del Duero, haciendo uso de un sistema de préstamo gratuito, en este caso de un coche eléctrico, aunque también se dispone de bicicletas, con el fin de favorecer la economía verde y sostenible.

El vehículo eléctrico se ha puesto en marcha por primera vez este año ya que desde agosto del año pasado no se habían prestado debido a la pandemia. Un Renault Zoe ha sido así el medio utilizado por los zamoranos para realizar un recorrido por los espectaculares parajes y miradores que brinda la naturaleza en el Parque Natural Arribes del Duero.

Tanto el vehículo como las bicicletas se solicitan de forma gratuita en la Casa del Parque de Fermoselle. Los martes, jueves y sábados las bicicletas eléctricas, y los sábados y domingos el coche. La Casa del Parque dispone de diez bicicletas, cuatro de ellas juveniles y el resto para adultos. También cuenta con punto de recarga gratuito.

Las reservas de los vehículos eléctricos se pueden realizar online a través de la página web www.patrimonionatural.org/moveletur con hasta 48 horas de antelación. O bien “in situ” en la Casa del Parque de Fermoselle, de 10.00 a 11.00 horas, según disponibilidad.

Para realizar el alquiler se requiere el DNI del solicitante, una persona solo puede pedir el servicio una vez al mes con su documento. Se solicita un número de cuenta para cumplir la fianza, en la que no se llega a hacer el cargo salvo que ocurra un desperfecto tras la actividad. En el momento de la reserva, se establece una fianza, que será de 200 euros por el coche eléctrico y de 20 euros por bicicleta eléctrica reservada, y quedará depositada a través de tarjeta de crédito del usuario. La fianza será cancelada una vez se haya comprobado que no existen desperfectos y que no se haya incumplido ninguna de las condiciones del contrato.

El proyecto Moveletur tiene como objetivo posicionar como destino turístico excepcional los espacios naturales de la región fronteriza con España y Portugal, así como dar a conocer al visitante todas las posibilidades gastronómicas, ambientales, naturales y culturales que existen en la zona.