La Mancomunidad de Servicios “Tierras de Aliste” adelantará a los próximos días el refuerzo veraniego de la recogida de residuos sólidos urbanos en sus 62 pueblos para garantizar la prestación del servicio durante toda la época estival ante el incremento de la población estacional (residentes y emigrantes) con el consiguiente incremento de la producción de basura.

Así lo acordó por unanimidad, en la asamblea general celebrada en Alcañices, la agrupación de municipios a propuesta de sus alcaldes. “Mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos es una de las prioridades de los ayuntamientos y de los alcaldes que, a través de la mancomunidad, vamos a garantizar el decoro de cada localidad con una recogida de basuras adecuada a las necesidades y a los tiempos que vivimos por limpieza y estética pero muy en particular por salubridad. El objetivo es que nuestros vecinos y visitantes gocen del mejor servicio y con la mayor periodicidad que podamos” asevera el presidente Jesús María Lorenzo.

Todas las previsiones apuntan a que el de 2021 será el verano más concurrido de todo los que llevamos de siglo XXI. De hecho en la segunda quincena de junio ya se ha notado la llegada de emigrantes y en la recogida de basuras durante la segunda quincena se ha incrementado la basura producida (recogida) en 20 toneladas más con respecto al mismo período de 2020. La previsto es pasar de entre las 6 y 7 toneladas que se recogen el resto del año a mas de 18 durante los meses de julio y agosto.

Mientras que antes de la pandemia el principal incremento de visitantes estacionales se vivía entre Santiago y la Virgen de la Asunción , en esta ocasión muchos pueblos ya han duplicado la población a primeros de julio.

Tierras de Aliste iniciará hoy mismo los tramites para la contratación de dos operarios y una vez se firmen los contratos la idea es que pueda iniciarse el refuerzo a mucho tardar para el próximo viernes o en su caso el lunes. De esta manera se duplicara el servicio con dos camiones compactadores y dos rutas diarias. La idea es realizar la recogida cada dos días de lunes a viernes en los pueblos más grandes, a excepción de la Villa de Alcañices, donde debido al volumen de población y de visitantes habrá que realizarla a diario.

Uno de los problemas que surgen en verano es la abundancia de automóviles por lo cual desde la mancomunidad se ruega encarecidamente la colaboración de todos los vecinos para que en las calles pequeñas (demasiados estrechas) se aparquen siempre los vehículos dejando paso suficiente para el camión. Hay que tener en cuenta que hay calles donde al no haber espacio al final de ella para maniobrar y dar la vuelta, el camión ha de entra obligatoriamente marcha atrás con el consiguiente riesgo de dañar a algún vehículo. Por este motivo allí, para evitar problemas y siniestros, donde el camión no pueda entrar el contenedor de la basura quedara sin recoger.

El acuerdo sobre el refuerzo del servicio se adoptó por unanimidad, en la asamblea general de la agrupación de municipios a propuesta de sus alcaldes Jesús María Lorenzo (Alcañices), Carina Nepomuceno (Rábano), Javier Faúndez (Trabazos), Carlos Pérez (Figueruela de Arriba) Sergio López (Fonfría), Fernando González (San Vicente de la Cabeza), Santi Moral (Rabanales), Pascual Blanco (Gallegos del Río), Roberto Cisneros (Mahíde), Francisco Belver (Samir de los Caños) y Bernardo Casado (Viñas), Vanessa Mezquita (San Vitero). Por San Vitero estuvo su concejal Rafael Caballero Alonso y por San Vicente de la Cabeza Celestino Blanco Garrido.

Prohibido depositar restos de barbacoas en contenedores

Entre las medidas adoptadas se prohíbe depositar cenizas o rescoldos de barbacoas caseras en los contenedores dado el alto riesgo de incendios pues en los contenedores suele haber muchos cartones y a ello se suman las altas temperaturas veraniegas. En caso de que un fuego originado en un contenedor queme dicho elemento, alguna vivienda o el camión de la basura, el responsable será la persona que hubiera hecho el vertido una vez investigue la autoría la Guardia Civil y dictamine su resolución el Juzgado correspondiente.

No es la primera vez al verter un contenedor la caja compactado del camión comienzo a arder. En los primeros días de septiembre la mancomunidad recogerá de forma gratuita de voluminosos y electrodomésticos. No obstante habrá novedades para poder cumplir con el convenio de colaboración que se tiene con una empresa de reciclaje de Palencia en el que se estipula que los electrodomésticos como lavadoras y frigoríficos deben entregarse completos para que dicha empresa no cobre sus servicio.

El pasado año algunos particulares los entregaron sin la pieza más valiosa (el motor) y en otros casos hubo chatarreros que se dedicaron a quitárselos en los puntos de depósito, llevándose también el metal y dejando solo las piezas inservibles. Con vistas a que esto no suceda la recogida de lavadoras y neveras se hará a domicilio por parte de los operarios de los ayuntamientos que a su vez serán los encargados de llevarlos al Centro de Logística de “Tierras de Aliste” ubicado en San Vitero. La recogida de residuos se llevar a cabo a partir de 1 y 2 de septiembre, no obstante, los ayuntamientos podrán retirarlos en julio y agosto que se cuando más familias hay en la comarca. En cualquier caso no se han de dejar en los contenedores de basura o junto a ellos. Los ayuntamientos anunciaran los días y lugares de recogida con antelación. Pensando en el invierno los doce municipios acordaron de manera conjunta afrontar la compra de reservas de sal para su utilización en los casco urbanos. En principio la adquisición conjunta, sería de un trailer; alrededor de 30 toneladas que llegarán al Centro de Logística en San Vitero (Parque de Bomberos) a donde tendría que ir a recoger su pedido cada uno de los consistorios.