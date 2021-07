Cuando estaba todo a punto para la manifestación este viernes de los ganaderos de Zamora contra la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la titular ha desconvocado la visita a la provincia. Así lo anuncian los sindicatos UPA, COAG y Asaja, que consideran que la decisión es "una buena señal" tras su "apoyo desmedido al lobo en contra de los intereses de los ganaderos". La ministra ha decidido no acudir al acto sobre consumo energético en el que tenía previsto participar.

Esta operación de “ministra a la fuga” es la segunda que se produce después de que las asociaciones diseñaran el calendario de “protestas de compañía”, es decir, reivindicarse allí donde se desplace la ministra.

Aclaración desde el Ministerio de Transición Ecológica

Minutos después de que los sindicatos hayan anunciado que la vicepresidente cuarta "no vendrá a Zamora y, por tanto, no habrá manifestación contra ella", el Ministerio de Transición Ecológica aclara que la titular del área "no ha tenido nunca prevista en la agenda su participación en acto alguno mañana, día 2 de julio, en Zamora". En este sentido, aclaran, "no ha cancelado ningún viaje".

Las exigencias

Las tres organizaciones agrarias de Zamora exigen a la ministra que "no se permita blindar al lobo al norte del Duero, teniendo en cuenta la gran cantidad de ejemplares que existen y el daño cuantioso que provocan a diario sus continuos ataques en esta provincia". En este sentido, UPA, COAG y ASAJA exigen al Ministerio que el nuevo marco regulatorio "sea producto del consenso entre las partes" y que el Ejecutivo no lleve a cabo su "intención unilateral" de incorporar al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. En Zamora, recuerdan los sindicatos, "la única especie en peligro de extinción es el ganadero".