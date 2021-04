Figueruela de Arriba redobla esfuerzos para buscar al vecino desaparecido hace ya 20 días

Hoy se cumplen ya 20 días desde que se perdiera el rastro de José Antonio C. C, el vecino de 72 años que desapareció de su domicilio el pasado 30 de marzo y del que no se han vuelto a tener noticias. Un tiempo en el que familiares, vecinos de numerosos pueblos de los alrededores y agentes de la Guardia Civil no han dejado de peinar cada rincón del término municipal en su busca, aunque de momento sin éxito. La última de estas intensas jornadas de búsqueda se realizó ayer, con un nuevo llamamiento a los vecinos de pueblos colindantes a colaborar en las labores de rastreo junto a un dispositivo especial de la Guardia Civil.