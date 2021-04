El consultorio médico de Roales del Pan ya tiene línea de teléfono y los usuarios de la sanidad pública de este municipio de más de 900 habitantes esperan poder contar de nuevo con citas presenciales en su municipio de manera habitual.

El centro lleva cerrado ya 13 meses, desde que se declaró la pandemia de COVID-19, pero hace tiempo que en otros pueblos de Castilla y León se ha retomado la atención presencial en los consultorios –con cita previa–, no en Roales, pese a ser uno de los municipios rurales de mayor tamaño de la provincia de Zamora.

Parte del problema radicaba en que en el consultorio no había un teléfono que permitiera a la médico llamar a los pacientes, y con los nuevos protocolos es imprescindible la atención telefónica previa a la presencial, un problema que se ha dilatado durante meses por la discrepancia entre el ayuntamiento y el Sacyl, pues los dos organismos creían que era el otro el que debía costear el terminal y la línea.

En los últimos días, los vecinos de Roales del pan han recogido firmas para expresar que están “hartos de la dejadez por parte de las instituciones pertinentes” y para pedir las mejoras necesarias para el funcionamiento del consultorio médico del pueblo. Una iniciativa que, ha logrado sumar 225 rúbricas que han sido registradas en el Ayuntamiento con el objetivo de denunciar las carencias del consultorio. Entre ellas, destaca los problemas del teléfono porque, “aunque hay línea y terminal, no tiene autorización para hacer llamadas externas, fundamentales para que los profesionales sanitarios trabajen con las medidas de seguridad necesarias, teniendo que llegar a usar su teléfono personal para poder atender a los pacientes”.

Los vecinos critican las discrepancias sobre la competencia para resolver la situación: “primero era sanidad, luego el Ayuntamiento, un tú o yo en el que los vecinos no entran, quién sea que lo solucione”.

En el transcurso del último pleno municipal, celebrado esta semana, el alcalde David García anunció que el ayuntamiento ya ha contratado una nueva línea para el consultorio, una medida que a juicio de los vecinos firmantes “debería haberse tomado antes” pero esperan que al menos sirva para reabrir pronto el consultorio. Los vecinos esperan que a partir de ahora “y para temas tan importantes cómo éste, sea posible que consistorio y vecinos estén unidos con el fin de conseguir mejoras para todos”.

El alcalde declaró en el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria que “llevamos tres meses luchando con el Sacyl, y aunque agradezco a la consejera su rápida respuesta, el Sacyl no ha contestado”. El Ayuntamiento de Roales del Pan ha comprado un nuevo terminal y una línea de teléfono móvil, y el alcalde espera podérselo explicar al gerente provincial del Sacyl “cara a cara cuando me reciba, porque no me recibe”.

El regidor se quejó de que el ayuntamiento de Roales haya tenido que “asumir una competencia que es de la Junta, como la caldera del colegio y tantas cosas”. También aprovechó la ocasión para reivindicar que se retome la atención presencial a los pacientes, una petición a la que se sumó la portavoz de la oposición, Berna Miguel.

Aunque las competencias de Sanidad y de Educación están transferidas del Gobierno central a las autonomías, en Castilla y León son los ayuntamientos en el mundo rural los que se encargan del mantenimiento de las escuelas y también de los consultorios médicos, y a juicio de Sanidad eso incluye suministros como la calefacción, como la electricidad, o en este caso las telecomunicaciones, un criterio que han mantenido durante años. Los municipios también suelen costear la limpieza de estos espacios.