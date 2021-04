Los representantes de Unión del Pueblo Leonés (UPL) instan a la Junta a que se habiliten puntos de vacunación masiva en zonas más cercanas al ciudadano, con localizaciones en las comarcas de Sanabria, Aliste y Sayago, lo cual facilitara a los residentes la posibilidad de ser vacunados, sin las grandes dificultades de desplazamientos a Zamora o Benavente, que actualmente se le plantean.

Si bien se han dispuesto varios puntos de vacunación masiva en Zamora, estos se han centralizado en la capital y Benavente, lo que a juicio de UPL “resulta insuficiente, considerando que deben de habilitar más espacios en la provincia, concretamente en las comarcas de Sanabria, Aliste y Sayago, por razones obvias de clara cercanía al ciudadano”.

La gran extensión de la provincia y los únicos puntos destinados para dispensar los viales correspondientes, obliga a realizar grandes desplazamientos de muchos kilómetros a personas que carecen de transporte propio y quedan a expensas de las líneas de autobuses, que no se ajustan adecuadamente a las necesidades de los usuarios en sus citas con el personal de enfermería. Para UPL es inadmisible que personas con problemas de movilidad, que son muchas en una provincia, y una población altamente envejecida “tengan que buscarse la vida de forma particular para acudir a recibir el esperado inyectable, viéndose en la obligación de ser acompañadas por un familiar o amigo que preste su ayuda llegado el caso, cosa que no siempre es posible”.

Son “motivos suficientes, como para reclamar a la Junta que disponga de más puntos de vacunación masiva, repartidos por la provincia, sirviendo cualquier espacio: un frontón, un salón de actos o cualquier dependencia que reúna las condiciones sanitarias requeridas. Resulta “insólito y condenable, que una persona quede sin vacunar, con el riesgo que supone para su salud, al no poder acudir a su cita, el día indicado, en un lugar muy distante de donde se encuentra su domicilio”.

UPL considera que es de recibo “que la provincia de Zamora, con una extensión mayor que la de Valladolid en un 25%, tenga los mismos puntos de vacunación masiva que la ciudad castellana, lo cual supone un nuevo agravio, al quedar claramente perjudicados los zamoranos, al no realizarse un reparto ecuánime y que se corresponda con la realidad geográfica.