José Antonio C. C., de 72 años, lleva cinco días desaparecido, pero sus vecinos alistanos no se dan por vencidos y más de 70 personas de distintas localidades próximas a Figueruela de Arriba se unían en la jornada del sábado al dispositivo de búsqueda para hallar algún indicio del paradero de este hombre que fue visto por última vez en la tarde del martes 30 de abril.

A las personas de las Figueruelas que trabajan en la búsqueda desde el primer día se unieron otras de localidades como Gallegos del Campo, San Vitero, San Cristóbal de Aliste, Moldones, Villarino Manzanas, Mahíde, San Pedro de las Herrerías o Flechas. Cada grupo partió de su propia localidad para recorrer los caminos que unen sus respectivos pueblos con Figueruela de Arriba, por si José Antonio se hubiera alejado de su pueblo al desaparecer.

La Guardia Civil, y los perros de su unidad cinológica, no han dejado de trabajar para resolver esta extraña desaparición. También se ha contado con dos drones que desde el aire han recorrido palmo a palmo los alrededores de Figueruela.

La búsqueda no se limita a los caminos y sus alrededores, según explicaban ayer participantes en la investigación se ha buscado al desaparecido también entre los zarzales, tras las paredes que separan las cortinas, en escoberas, en chabolas y casas abandonadas y en los corrales del pueblo. No solo no se ha encontrado a José Antonio, sino tampoco ninguna prenda que pudiera dar una pista sobre la dirección que emprendió.

Se trata de un hombre de complexión delgada 1,70 metros de altura, cabello blanco y corto, que en el momento de su desaparición llevaba un pantalón de pana azul, un jersey gris y zapatillas.