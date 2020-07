Cinco días sin teléfono en San Vicente, Palazuelo, Campogrande y Bercianos de Aliste

San Vicente de la Cabeza, Palazuelo de las Cuevas, Campgrande y Bercianos de Aliste llevan ya cinco días seguidos sin servicio de telefonía fija. "Una temeridad en plena crisis sanitaria global del Covid-19", define el alcalde del municipio que engloba a estos cuatro pueblos, Fernando González Rodríguez. La localidades dellevan ya"Una temeridad en plena crisis sanitaria global del Covid-19", define el alcalde del municipio que engloba a estos cuatro pueblos, Fernando González Rodríguez. El corte se produjo el pasado sábado y a pesar de las quejas y llamadas de los vecinos y del propio alcalde nadie ha logrado poner fin a la incongruente situación creada en unos pueblos donde muchas familias de la tercera edad sólo cuentan con teléfono fijo para pedir ayuda en caso de producirse una emergencia. Bercianos es el único de los tres pueblos que cuenta con cobertura de telefonía móvil e internent 4G al disponer de un repetidor local situado junto al río Aliste. Palazuelo de las Cuevas y San Vicente de la Cabeza salvo algunos casos concretos puntuales y escasos, en las zonas altas, carecen de señal para móviles.



Fernando González Rodríguez mostraba ayer su preocupación y un profundo malestar: "Estoy desesperado. Esto no se puede aguantar, es intolerable. En un país como España y en pleno siglo XXI, la telefonía debe de ser un servicio asequible y disponible para todos y todas las horas del día y los días de la semana: con garantía. Estamos de acuerdo que puede haber una avería y quedarnos una jornada sin teléfono, vale, pero lo que no puede es tardarse seis días en dar con ella y arreglarla. En telecomunicaciones en este municipio estamos peor que en el país más olvidado y aislado de África y lo peor de todo, no es el que no mejoren las cosas, es que cada vez vamos de mal en peor", y justifica sus malestar: "Tenemos mucha gente mayor que sólo puede comunicarse con su hijos y nietos con el teléfono fijo y ahora ni eso. ¿Si tenemos que llamar a Emergencias 112 cómo lo hacemos?". Se hace una pregunta y el mismo se da la respuesta: ¿Internet? en San Vicente de la Cabeza y Palazuelo nulo, el secretario se tiene que llevar el trabajo a casa porque en el Ayuntamiento es imposible trabajar con una señal inexistente o muy débil".



González Rodríguez intentó hablar ayer sin éxito con el Subdelegado del Gobierno y "me dijeron que no estaba, que me pasaban con el siguiente y no me cogió nadie el teléfono". Sí logró hablar con Telecomunicaciones, "pero nada, seguimos igual" y sentencia "a Telefónica mejor no llamar, te pasan de unos a otros y te pasas la mañana en espera y escuchando música, es lo único que no falla, pero solución no te dan ninguna. Parece que se están riendo de ti" y sentencia: "Soy un vecino que sufre la situación, pero también soy el alcalde y mi deber es defender los intereses y derechos de mis vecinos de San Vicente, Palazuelo, Campogrande y Bercianos y lo voy a hacer, no voy a pasarle ni una a nadie, sea institución, empresa o técnicos. Si el jueves no se soluciona el problema presento una denuncia ante la Guardia Civil y otra en la Fiscalía de Zamora contra quienes sean los responsables de este desaguisado, que reviente esto por donde tenga que reventar, y que caso de ocurrir alguna emergencia y producirse una desgracia por no poder avisar, la justicia les haga responsables civiles y penales".



De momento ante la grave situación tanto el alcalde como concejales y vecinos con telefonía móvil se han ofrecido a las personas mayores para si se diera el caso de tener que llamar a urgencias o algún familiar si alguna persona se pusiese enferma antes de que vuelva la telefonía fija.