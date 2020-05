El alcalde de Roales censura los comentarios de la página municipal

Una polémica enfrenta en las redes sociales a los vecinos de Roales del Pan, con su alcalde, después de que el regidor borrara comentarios críticos de la página de Facebook del ayuntamiento e incluso llegara a bloquear los perfiles personales de algunos residentes en el municipio para que no pudieran seguir poniendo comentarios en la página municipal.

La discusión comenzaba el pasado fin de semana, cuando el alcalde, David García, dio a conocer a través de Facebook una carta que había enviado a la presidencia del Consejo de Alcaldes de la provincia de Zamora, con el emblema del Ayuntamiento de Roales del Pan, en la que criticaba la efectividad de la estrategia del distanciamiento social para frenar la epidemia de la COVID-19, una estrategia seguida en toda Europa, en Estados Unidos y en otros continentes, que el alcalde de Roales califica en su misiva como "la técnica de la (sic) avestruz" y que define como "metemos la cabeza dentro del agujero y dejamos el cuerpo fuera, el virus sigue estando presente".

Aparentemente, el objetivo de la carta era exigir al Consejo de Alcaldes "tests masivos" para los vecinos de Roales, y que el ayuntamiento pueda gestionar esos tests. Pero a lo largo de las dos páginas este munícipe, que fue candidato por el partido de ultraderecha Vox y salió elegido concejal con el 11,8% de apoyo popular, se extiende sobre otras cuestiones como el número de ministerios del actual Gobierno de España o en dar pábulos a bulos desmentidos en los días anteriores sobre cuestiones ajenas a la epidemia.

Unas declaraciones que van más allá de la política municipal y con las que, al parecer, no concordaban todos los vecinos de Roales, que se lo hicieron saber en los comentarios bajo el propio post de Facebook, donde criticaron desde la desinformación hasta el uso partidista de un ayuntamiento, pasando por la difusión de bulos por parte de un alcalde en una carta dirigida a una institución. La reacción de David García fue eliminar todos estos comentarios y bloquear a sus autores para que no volvieran a comentar.

En un segundo post, el regidor aseguraba que había borrado "comentarios hostiles y faltas de respeto entre vecinos", pero esto fue visto como censura por aún más vecinos, que criticaron esa actitud y negaron haber leído ningún insulto entre los comentarios borrados. También salió a la palestra la portavoz de la oposición, Berna Miguel, para recordar que "un ayuntamiento es la representación de un municipio, y así debe ser su página de Facebook... no hay insultos ni faltas de respeto, simplemente opiniones de uno y otro lado".

En un tercer post, el alcalde reconocía que "y se ha bloqueado a personas , el objetivo era frenar las disputas entre los vecinos, y en vez de eso he provocado el efecto contrario" y pedía "disculpas a todos los afectados", pero no aclaraba si desbloqueará a los vecinos que no pueden comentar en la página de Facebook de su pueblo.