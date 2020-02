La Guardia Civil confisca en Puebla 16.000 euros movidos sin autorización

La patrulla fiscal de la Guardia Civil en Puebla de Sanabria se ha incautado de más de 16.000 euros en efectivo que hallaron en el vehículo de un hombre que viajaba de Rumanía a Portugal, sin la autorización necesaria para el tránsito de moneda o divisa.

El coche fue detenido e inspeccionado por los agentes de esta patrulla especializada cuando circulaba por la carretera Nacional 525, en el término municipal de la villa sanabresa, en la mañana del pasado domingo, sobre las 10.30 horas.

El ocupante del vehículo, que era una persona de nacionalidad rumana, había salido desde su país con destino a Portugal y portaba esta cantidad de dinero, en billetes europeos y rumanos, repartido en pequeñas cantidades entre sus pertenencias.

Para cruzar fronteras entre países de la Unión Europea con más de 10.000 euros en efectivo –los cheques también se consideran efectivo– hay que llevar una autorización oficial (modelo S1). Los agentes solicitaron al viajero este documento o cualquier otro que justificara el movimiento de divisa, pero no fue capaz de aportar nada por lo que actuaron conforme a la normativa en materia de movimiento de medios de pago, confeccionando una denuncia e incautándose del dinero, que no devolverán al viajero hasta que no justifique su procedencia legal.

El dinero, casi 14.000 euros y 10.200 lei (unos 2.100 euros al cambio), está depositado en un número de cuenta del Banco de España y el acta ha sido remitida a la Secretaría de la Comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias, Subdirección General de Inspección y Movimiento de Capitales, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracción monetaria.

Desde la Guardia Civil recuerdan que las cantidades máximas de moneda o divisa que está permitido llevar sin declaración son 10.000 euros por persona y viaje saliendo o entrando por la frontera, en moneda u otros medios de pago, y 1000.000 euros para movimientos dentro del territorio nacional. Por "movimiento" se considera cualquier cambio de lugar fuera del domicilio.

Las patrullas fiscales de la Guardia Civil contribuyen a la seguridad económica y financiera de España y de la Unión Europea mediante la prevención y la investigación del contrabando, el fraude, la corrupción y cualquier otro hecho que contravenga la normativa tributaria y penal destinada a proteger los recursos financieros públicos. El pasado mes de julio la patrulla fiscal de Puebla de Sanabria ya se incautó de más de 40.000 euros que dos personas extranjeras transportaban sin autorización de Alemania a Portugal.