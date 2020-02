Dos camiones colisionan en la autovía A-52 en dirección a Orense y pierden parte de su carga, lo que ha obligado a los bomberos del parque de Rionegro del Puente a trabajar desde primera hora de esta mañana en las labores de limpieza para despejar la autovía. Los hechos han ocurrido en el punto kilométrico 44 cuando el primero de los camiones, que transporta productos para la industria de la pintura, sufre un reventón en una de sus ruedas.

Tras estacionar en el arcén derecho al no poder continuar la marcha, el vehículo ha sido alcanzado en su parte trasera y lateral izquierda por otro camión que transporta polietileno materia prima. Aunque no ha habido que lamentar daños personales en ninguno de los casos, tras la colisión ambos camiones han perdido parte de la carga y no han podido continuar con su viaje, por lo que ha sido necesario cortar el carril derecho de la autovía.