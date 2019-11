El alcalde de Villardeciervos tendrá una paga anual de 11.000 euros desde 2020

El Pleno del Ayuntamiento de Villardeciervos aprobó en su última sesión la dotación de 11.000 euros brutos al año por dedicación parcial al cargo de alcalde. El actual presidente de la corporación municipal, el popular Lorenzo Jiménez Martínez, comenzará a percibir a partir del próximo ejercicio presupuestario, 2020. La propuesta de alcaldía se aprobó con los votos del grupo popular y con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos.

El alcalde Jiménez justificó la medida por "muchísimas horas y para compensar el tiempo extra". El alcalde explicó que no solo es el cargo de alcalde sino la representación y los desplazamientos por la pertenencia a diferentes asociaciones y organismos".

En estos días además asistir a Feria de Turismo Interior Intur, en Valladolid, para presentar la inclusión del municipio en la red Sicted, tiene que participar en la asamblea de Municipios Afectados por Embalses, que se celebra en Toledo. "Se necesita mucho tiempo. No es solo una tarea de gestión sino de representación además de mucho trabajo de oficina·

Lorenzo Jiménez indicó que el Ayuntamiento de Villardeciervos pertenece "a muchas asociaciones, como la de Conjuntos Históricos que se reunió en la última sesión en Cáceres, y a Juntas Directivas que lleva una cantidad de tiempo importante".

Recientemente se ha invitado a este Ayuntamiento de La Carballeda a formar parte de la Junta Directiva del Consorcio Provincial de Bomberos "muchos cargos que suponen un trabajo más allá del estrictamente de alcaldía". El objetivo de asignar un sueldo por dedicación al cargo, algo más de 600 euros al mes y la cotización a la Seguridad Social, "es no perder dinero, por no dedicar tiempo a mi negocio".

El portavoz del PSOE, José Manuel Soto Testa, criticó el acuerdo y que en el momento del discurso de investidura, en la toma de posesión, no hubiera comunicado a todos los vecinos y al pleno esta pretensión. "En este Ayuntamiento ningún vecino ha cobrado nada por estar en el Ayuntamiento" afirmó tras la sesión José Manuel Soto, portavoz del PSOE.

Soto apuntó a otros concejales de la corporación que han desempeñado anteriormente el cargo de presidente de la corporación "y no han cobrado nada, porque a nadie se le obliga a estar en el Ayuntamiento. Que el alcalde cobre un sueldo no es ilegal pero no se ha hecho". Al PSOE le sorprendió que en el segundo pleno de nombramientos de cargos "se aprobara una dieta de 50 euros por asistir a los plenos, cuando aquí no se ha cobrado nada".

Los dos concejales socialistas "hemos renunciado a cobrar esos 50 euros" argumenta José Manuel Soto. Al sueldo que cobrará el alcalde "hay que sumar las dietas. Menos mal que ha renunciado a los 50 euros por asistencia a pleno. Criticó que el alcalde "ha visto frustrado su pretensión de tener un cargo y un sueldo en la Diputación".

El portavoz del grupo de Ciudadanos, Faustino Gallego Rodríguez, que también rechazó la propuesta, recordó al alcalde una conversación en la que le advirtió que no se presentara a la alcaldía porque no iba a tener tiempo de asumir el cargo de alcalde y atender su negocio. Recordó también que los alcaldes anteriores no tenían sueldo "y la excusa de que son otros tiempos a mí no me vale". Pidió al alcalde que se dedique a gestionar el estado de los servicios del municipio y viajar menos.