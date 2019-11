"Saray", la poeta lituana de Alcañices

Todo el mundo en Alcañices la conoce como "Saray". En realidad se llama Ausra Cesaityte, es lituana y su historia podría ser la misma que la de miles de mujeres que dejan atrás sus países en busca de un futuro mejor. Pero esta joven emigrante, madre soltera de dos niños, rompe el tópico y sin controlar al cien por cien el idioma, resta horas al día para escribir poemas en castellano, versos que publica en su blog de Facebook bajo el título "Mi salvación".

Cuenta que en el colegio, allí en su Lituania natal, ya escribía, pero cuando llegó a España, en 2002, dejó aparcada su vocación. "Hasta que en 2019, un 13 de enero, estaba con una amiga valenciana, a la que también le encanta escribir, y me preguntó si me gustaba plasmar mis sentimientos por escrito", cuenta "Saray" . La respuesta fue su adhesión a un foro de escritura, primero, y la creación, en mayo de 2018, de su propio espacio en Facebook, "Mi salvación", un nombre que "me salió así, sin más; es una página muy personal en la que vuelco mis emociones". "Me gusta escribir sobre el amor porque creo que es un sentimiento muy poderoso", recalca, al tiempo que reconoce que su vida personal no ha sido un camino de rosas.

Decidió abandonar Lituania en 2002 para emigrar a Cataluña en busca de oportunidades. Allí, conoció al padre de sus hijos, un zamorano natural de Castro de Alcañices. Gracias al trabajo del que fue su expareja, en las obras de Alta Velocidad, Ausra Cesaityte pudo conocer y trabajar en varias comunidades españolas, entre ellas Galicia, "donde nacieron mis hijos" que, actualmente, estudian en el colegio de Fonfría.

Castro Urdiales, en Santander, fue su último periplo fuera de Zamora, porque desde la localidad costera cántabra la joven pareja decidió regresar a Castro de Alcañices. Tras un tiempo en el pueblo alistano, su expareja viaja a Costa Rica por trabajo y allí conoce a otra mujer. "Tuve que empezar de nuevo", asegura, quien gracias a la ayuda de una persona pudo encontrar empleo en el matadero de San Vitero y establecer su residencia en Alcañices hace ya dos años.

"En mi trabajo encuentro una inspiración muy grande porque allí también encontré el amor", confiesa esta joven, que dejó en Lituania a su madre y a sus dos hermanos. Enamorada de Aliste y sus pueblos, en Facebook recopila poemas en los que habla de sus experiencias desde que llegó a la comarca zamorana.

A "Saray" le gusta aprender y mejorar. Por eso, participa en varios grupos de escritura. Gracias a uno de ellos conoció a la escritora catalana Teresa Sala Bernaus, autora de "Los últimos mártires" , su segunda novela, en la que aborda temas tan delicados y actuales como la guerra, las posibles consecuencias de las investigaciones científicas y las alteraciones del medio natural. "Me gusta hablar con ella y con el resto de la gente de los foros de poesía y, sobre todo, escuchar lo que tienen que decir", explica esta emigrante, consciente de que "mis poemas tienen muchos fallos debido a que no controlo bien el castellano. Tengo mucho que aprender aún".

Mientras tanto, confiesa que no puede dejar de escribir. "No importa el día ni la hora. Las palabras me salen solas, necesito expresar lo que siento, dar las gracias por la nueva oportunidad que me ha dado la vida", afirma, pero también, añade, "me gusta ayudar a los demás y creo que con mis poemas, de alguna manera, les ayudo".

"Devuélveme todos mis alientos/esas miradas que piden amor/ devuélveme los brillantes soles/para que no se apague mi interior./ Y cuando vuelva todo lo que yo pido/perdida el alma empieza a surgir de nuevo.../ De la más profunda oscuridad despertaré/ Y soñare, y amaré y viviré.../". Y los versos, comenta ella misma, le han devuelto las "ganas de seguir adelante" en una tierra que no es la suya, pero en la que quiere empezar de nuevo, también como poetisa.