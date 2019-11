Rubén Mayoral reconoce el papel de las asociaciones para preservar la cultura

El escritor asturiano Rubén Mayoral Fernández destacó la labor de la asociación Amigos del Camino de Santiago Mozárabe Sanabrés por la atención a los peregrinos sino también "por dedicar parte de su esfuerzo y tiempo a la difusión cultural".

El ganador de la VI edición del certamen de relato del Camino recogió ayer su galardón de manos del teniente de Rionegro del Puente, Javier Santiago Mateos, en un acto celebrado en el salón del Albergue de Peregrinos. El escritor premiado reconoció su gran afición a la lectura y su reciente incursión en el mundo de la escritura. "Casi soy neófito en estas lides" con este relato, uno de sus primeros textos, "Atrapado en el Camino". Mayoral subrayó que "me apasiona que todo el mundo participe en la vida cultural de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestra sociedad en general". Defendió no solo la literatura "sino muchas manifestaciones que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura y que es importante para el futuro de todos". Manifestaciones culturales que "cada vez las vamos arrinconando un poco más y si no fuera por asociaciones como la vuestra no podrían existir este tipo de cosas".

El escritor, Faustino Gallego, recogió por delegación el segundo premio concedido a Pablo Ferreiro Alonso, de Bilbao, por "Deus lo Vult". La presidenta de la Asociación Aquilina Simal, cerró el acto para agradecer la presencia de Mayoral y para asegurar que la asociación seguirá con sus actividades.