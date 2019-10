"Nos encanta el campo pero nos vemos obligadas a irnos de nuestros pueblos"

Fademur-Zamora es la asociación desde la que impulsa los derechos de la mujer en el medio rural, con especial incidencia en el empleo rural y la cooperación mutua entre las generaciones, mayores y jóvenes, para que el empleo y el envejecimiento activo sean una oportunidad para quedarse a vivir en los pueblos.

– Es un momento complicado para el mundo rural y para la mujer.

- Estamos en un momento difícil, efectivamente. La mujer está dejada de la mano de Dios, igual que todo el medio rural. La situación de la mujer es, si cabe, más complicada porque tenemos más problemas para encontrar trabajo para desarrollar nuestra profesión y para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Nos faltan capacidades, que no conocimiento o formación, para desarrollar nuestras iniciativas profesionales.

– ¿La mujer se quiere quedar o se quiere ir del campo?

– Le encanta el campo, me encanta el campo, pero nos vemos obligadas a irnos de nuestros pueblos. Como cualquier otra persona que viva en un medio urbano, el lugar donde vivimos nos tiene que dar la posibilidad de crecer como seres humanos, de poder avanzar en nuestra vida laboral, social, de ocio, familiar.

– Desde Fademur ¿Qué objetivos se han marcado?

– Nos hemos planteado y queremos favorecer que las mujeres y los habitantes del medio rural tengan un trabajo y puedan quedarse en el pueblo a vivir. Queremos que nuestros mayores tengan un envejecimiento activo y que ese "envejecimiento activo" implique y sea una oportunidad de empleo para a los jóvenes, y para que las personas mayores tengan la mejor calidad de vida, ya que es uno de los colectivos más vulnerables.

– ¿Cuál es la reclamación más urgente en el entramado social rural?

– La igualdad real en servicios y oportunidades, no solo laborales, sino formativas y de acceso a servicios en general desde los más básicos como la atención sanitaria o como tener un bar o una tienda en el pueblo, donde esos vecinos puedan socializarse, es decir un punto de encuentro, de reunión con otros vecinos.

– ¿Aumenta la brecha entre mundo rural y mundo urbano?

–El medio rural necesita del medio urbano y el medio urbano necesita del medio rural, pero es necesario que desde las urbes nos escuchen y nos entiendan. Nos califica de España Vaciada pero nada más lejos de la realidad, en el medio rural hay personas, no está vacío. En este país hay miles de personas que apuestan por los pueblos a pesar de las desigualdades como el recorte de servicios que supone ya que casi no haya servicios o que directamente se hayan suprimido. En los últimos tiempos sufrimos además los ataques de ciertos sectores de la población urbana que nos ven como los causantes de todos los males del universo. Es una grave falta de información sobre lo que representa el medio rural para proporcionar alimentos, conservar ecosistemas, especies, aunque la especie que está en peligro es la propia especie humana. No nos quieren comprender, ni entender.

– ¿Más que falta de información es una falta de formación?

– La visión del medio rural es la que se explica en los libros y no hay más, y no es para nada la dinámica de estos entornos. Un biólogo puede saber mucho porque lo ha estudiado en los libros, pero llega a un pueblo y un abuelo de 70 años le da mil vueltas porque no lo ha estudiado, pero sí ha vivido los procesos en el medio en el que viven. Sabe que si para tal fecha no ha llovido, no puede sembrar porque no va a nacer. Entiende el clima, es capaz de producir los alimentos, aunque sea para el consumo de casa. No veo a la gente de la ciudad capaz de vivir en un pueblo si no hay un Mercadona cerca de su casa.

– ¿Cuáles son las soluciones a esta división entre lo rural y lo urbano?

–La única solución es educar en el respeto, enseñar que el medio rural abarca el 90% de nuestro país y que si no fuera por el 20% de la población que lo habita y lo cuida, no sería transitable ni habría un mínimo de servicios. Que se comprenda que somos los que, con los usos tradicionales de la agricultura y la ganadería en estos territorios, estamos manteniendo esos ecosistemas de gran valor de los que poco o nada han oído hablar en las ciudades. La alimentación de toda la población depende de los habitantes del medio rural, sino se generan alimentos en el territorio próximo habrá que traerlos de Brasil o Perú y no con la calidad y los controles sanitarios que se exigen en España y en la Unión Europea.

– Ganaderos y agricultores han tenido mala prensa.

–Desde que entramos en la Unión Europea. Nos ven como cazasubvenciones aunque realmente la Política Agrícola Comunitaria (PAC) es una compensación de renta por tener los precios de nuestros productos intervenidos, para que todo el mundo tenga acceso a comprar carne, leche, cereales, verduras.

– Y ahora que menciona la UE ¿Cuál es el papel de la mujer frente a Europa?

– No nos queda otra que reivindicar el papel de la mujer rural y sus derechos frente a la Unión Europea que, como los estados miembros, nos han tratado como a una señal de tráfico ahí puesta. Sí es verdad que ahora está cambiando y a la mujer se le está tratando de dar relevancia en el medio rural, pero también es verdad que partimos con una mayor desventaja. Durante muchos años la mujer del medio rural no existía ni era considera en las instituciones y órganos de decisión. Hay muy pocas mujeres que sean titulares de explotaciones ganaderas o agrícolas, pese a trabajar tanto o más que el marido. Ahora cada vez hay más titularidad compartida o que sea la mujer la titular. Queda mucho por hacer en la sociedad en su conjunto pero también por nuestra parte, como mujeres rurales. Cultural y socialmente hemos tenido unos límites que no nos han dejado ponernos a encabezar nuestra economía, nuestras explotaciones y nuestra carrera profesional. Se nos asignó el papel de trabajar el campo y el ganado y cuidar a la familia, que no es poco.