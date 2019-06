Una sentencia reconoce a los bomberos forestales como fijos discontinuos

Una sentencia de los Juzgados de Valladolid reconoce la contratación de los bomberos forestales como "indefinidos discontinuos". Así lo anuncia Firet (Formación Independiente en Representación de los Trabajadores) tras el logro judicial conseguido por su delegado sindical; "por ello queremos comunicar a nuestros afiliados y demás trabajadores del operativo que sus contratos por Obra y Servicio están en un absoluto fraude con la connivencia de la Junta de Castilla y León que permite año tras año la precariedad del operativo".

Denuncian que, "a pesar de las zancadillas sufridas por nuestro sindicato en Zamora y en León por parte de empresas y administración, que han supuesto vulneraciones tan graves como impedir reuniones del sindicato, como despidos de nuestros delegados, el avance es firme en el propósito de dignificar nuestro trabajo".

Tal y como precisa el fallo judicial, "la modalidad de contratación temporal del personal por obra o servicio determinado [...] para la prestación de servicios [...] relativos a la extinción de incendios, siendo esta la actividad esencial de la empresa y siendo los servicios reiterativos en el tiempo, no es la adecuada por cuanto no se trata de una actividad temporal sino permanente de la empresa [...], por lo tanto la modalidad contractual adecuada es la de indefinidos discontinuos".

Bolsa de trabajadores

Según el sindicato de Bomberos Forestales, esta sentencia supone que "todos los años tienen que llamar a los trabajadores de la campaña anterior". Que "en caso de cambio de empresa en la base, ésta tiene que dar la opción de ir con ella a otra base o rescindir el contrato con indemnización de 20 días por año trabajado". Asimismo hay que "constituir una bolsa de trabajadores con el orden de llamamiento para trabajar en invierno o cuando haya vacantes". Que "se acabó asustar a trabajadores con no llamarlos para la siguiente campaña o no dejarlos trabajando en invierno". Y además, según Firet, "ya no tienen que pagar 12 días por año trabajado en el finiquito, sino 20; y cualquier despido "es improcedente con indemnización de 33 días por año trabajado".