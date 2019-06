Examen y contratación de dos trabajadores para mejorar viales

La Mancomunidad Tierra del Vino procedió ayer a la contratación de dos personas, que serán empleadas en el uso de la maquinaria destinada al acondicionamiento de caminos y viales de los municipios.

En tanto alcaldes y representantes de los ayuntamientos recibían el nuevo camión, algunos reparando en los detalles del mismo, en los ámbitos de la nave se procedía a examinar a los aspirantes al puesto. Uno a uno fueron subiéndose a los asientos y tomando las riendas de los vehículos para demostrar sus cualidades ante la atenta mirada y escrutinio de los examinadores.

Los elegidos serán los encargados del manejo del rodillo, de la mixta y de la motoniveladora de los que dispone la Mancomunidad para atender a los trazados. Serán contratados si demora y por un periodo de tres meses.

Es una contratación que cuenta con una subvención de la Diputación provincial de Zamora por importe de 18.360 euros. Se acogen a una convocatoria de ayuda de la Institución provincial destinada a contratar trabajadores para realizar obras de reparación de caminos rurales.

La Guareña cuenta con una subvención de 11.928 euros, Norte Duero con 14.865, Sayagua con 16.682, Tierra de Campos con 12.767 y Valverde con 15.144 que en conjunto suman, entre fijo y variable, un total de 100.000 euros.

Otra de las cuestiones que tiene pendiente de la Mancomunidad es la constitución con los representantes políticos que salgan de las nuevos equipos de Gobierno. Algunos municipios, como Morales del Vino, por ejemplo, todavía no tienen esclarecida la situación, que deberá quedar resuelta el sábado. Allí donde las mayorías absolutas no dejan lugar a dudas no hay problema, pero donde deben suscribirse pactos todavía siguen las negociaciones. Para el presidente de la Mancomunidad Ángel Sánchez es urgente la pronta constitución "porque tenemos mucho que hacer.