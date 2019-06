Cuatro candidatos del PP se someten a votación para la elección de diputado de zona

Cuatro concejales del Partido Popular se presentarán a la elección de diputado provincial en representación de la comarca de Sanabria. La decisión de la actual diputada del Partido Popular por Sanabria, Montserrat Sastre Rionegro, de no concurrir de nuevo al puesto de la Diputación por motivos personales, ha propiciado las candidaturas de Ramiro Silva Monterrubio alcalde de Asturianos, el nuevo concejal de Puebla José Gustavo Alonso Chimeno, Manuel Lorenzo Rodríguez Torres alcalde de Trefacio y Lorenzo Jiménez Martínez alcalde de Villardeciervos.

La elección de diputado tendrá lugar el lunes en Puebla, tras la toma de posesión de sus respectivos cargos municipales este sábado.

El Comité Ejecutivo del PP no ha intervenido para declarar un candidato "oficialista" como reconoció Montserrat Sastre que apuntó "hay libertad y totalmente democrático".

El alcalde en funciones de Asturianos, Ramiro Silva Monterrubio, asumirá "lo que las urnas digan, unos se han posicionado a favor, para otros es una decisión personal. Su intención a priori no era presentarse pero "tras los ánimos de otros alcaldes y concejales para que presentara al final no me disgusta la idea y he dado el paso". Para el alcalde que revalida el cargo este sábado "la última palabra la tienen los votantes, algunos alcaldes han dado libertad de voto a sus concejales y otros tratan de consensuar una posición".

Manuel Rodríguez Torres , alcalde reelecto de Trefacio, asume su candidatura "por decencia y honradez" y como paso personal "contra la vieja guardia que lleva treinta años gobernando y que son los responsables de la situación en la que estamos". Una candidatura que enfrenta "con mucha ilusión" aunque critica la "campaña sucia" que se está desarrollando entre alcaldes para captar votos hacia uno de los candidatos concretos.

El alcalde de Villardeciervos Lorenzo Jiménez Martínez, que revalidará de nuevo la alcaldía cervata, también ha presentado su candidatura aunque tendrá tiempo de reflexionar su presentación este fin de semana, ya que con cuatro candidatos es complicado obtener apoyos. El propio Jiménez no descartaba retirar su proposición antes de la elección del lunes.