La subasta de la Reserva de la Culebra recauda 39.000 euros, este año sin lobos

Los 16 lotes de caza a rececho subastados ayer en Villardeciervos por la Asociación de Entidades Propietarias de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra se adjudicaron ayer en 39.000 euros, una cifra muy alejada de los precios anteriores a la crisis pero "se van manteniendo los mismos precios" como afirmó el director de la Reserva, Pedro Luis Ramos.

Por primera vez, desde que se instauró esta subasta pública, el lobo no figuró entre los lotes a adjudicar. Aunque dentro del rececho al ciervo sí se podrá abatir lobo dentro de la época hábil de la especie y condicionado a la planificación comarcal. La subasta se abrió con expectación y pocos cazadores para pujar, aunque no faltaron los habituales animadores de las ofertas y contraofertas. El invitado de este año ha sido el Impuesto del Valor Añadido, que grava el precio del ejemplar.

Los cuatro lotes de ciervo tipo A1 alcanzaron las ofertas más altas del día y sumaron 20.300 euros, los dos más apreciados se adjudicaron en 5.300 euros y el más barato en 4.700, solo 100 euros de incremento sobre el precio de salida. El alcalde de Figueruela de Arriba, Carlos Pérez Domínguez, se esforzaba por activar las manos con un "no se anima el grupo de aquí delante, que es el último de los A1". El ajetreo de cifras se produjo con los ciervos de tipo A2 y el último con un "a ver si llegamos al precio del otro ¡Caray! Venga sacad la pasta del bolsillo".

Los ocho lotes de corzo sumaron 6.800 euros con poca variación sobre el precio de salida, fijado en 800 euros. El 50% de los corzos se adjudicaron en el precio de salida y el otro 50% en 900 euros.

Entre los favorecidos por uno de los lotes se encontraba un vecino de la ciudad lusa de Braganza que durante ocho años ha cazado corzo en la Reserva. Este año se hace con un lote de ciervo y asiste personalmente a la subasta. "En Braganza no hay subasta es distinto, es un sorteo donde tú solicitas participar".

Son precios fijos y no hay una puja a mano alzada. "Los celadores son grandes profesionales que además de informar sobre la caza, enseñan el entorno y las curiosidades, porque no solo es el tema de un lance de caza". Tanto la Sierra de la Culebra como el parque Natural de Montesinhos en Portugal comparten continuidad territorial y hasta las especies.

El director de la Reserva de Caza Sierra de la Culebra señaló que "la Junta de Castilla y Le´´León va a mantener esta subasta en Villardeciervos porque es un motivo de fiesta para el pueblo y de encuentro para cazadores, celadores y propietarios". Estos lotes representan un tercio del total de lo que se subastará porque otra parte se hará on line "que una gran aceptación y se llega a un mayor número de cazadores". La subasta además de señalar una vuelta a la normalidad "sigue siendo una fuente de recursos" para los entidades.

Para José Manuel Soto, miembro de la Junta Vecinal de Montes de Cional "era importante cubrir las expectativas con la polémica que han creado los animalistas empeñados en quitar la caza".

Según José Manuel Soto es fundamental el control de la caza ante la proliferación de determinadas especies y el riesgo de accidentes, daños y enfermedades. "Hemos tenido que batallar porque se mantenga la caza y se cumplan los cupos que en esta Reserva no se cumplen. Un control "que en el caso de que los cazadores no lleguen a esos cupos, que sean los celadores de la Reserva los que se encarguen de ello". La población de ciervas es preocupante "porque no se ha tomado en serio el control de los grupos de hembras en la Reserva, cuando en otros cotos sí se han realizado".

Sobre la afección de la moscarda en el corzo de la Culebra el director de la Reserva constató que "tenemos datos de una reducción de la densidad de corzo en la zona más al norte de la Reserva, lindando con la comarca de Sanabria. En la zona más al sur, hacia Aliste, no se ha notado tanto. En estas comarcas, con una alta densidad de lobo, donde el ejemplar débil sirve de alimento al lobo, es difícil detectar ejemplares enfermos".

La caza de hembras de corzo, en el caso de la Reserva de la Ciulebra no está permitido solo se cazan machos, pero el control de las corzas, concretó Ramos, "es un tema que todavía es pronto porque no se sabe cómo se va a articular el mecanismo" pero habrá que tratarlo con los cotos de caza.