"La gestión pasa por la ciencia y esta dice que no podemos ni debemos matar lobos"

Juan Ángel de la Torre es el presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico que mantiene una posición de defensa del cánido, de buenas prácticas ganaderas al tiempo que una constante denuncia por delitos o agresiones a la especie.

– Cómo califica la situación actual del lobo en Castilla y León y en la península?

–Es una situación muy diversa en función de las zonas, más estable en algunas zonas nucleares y muy inestable en los bordes del área de distribución. Cambiante en cualquier caso y con un futuro incierto. En España, estamos en torno a los 300 grupos reproductores (600 adultos reproductores) desde el primer trabajo nacional de 1966-88.

– Recientemente se ha publicado un censo del lobo que revela un incremento de manadas en Castilla y León. Los censos han sido puestos en entredicho una y otra vez. ¿Qué opinión le merece este último trabajo?

–Más que un censo entiendo que se refiere a un libro de una editorial, no un documento oficial, que no he leído. No conozco censos oficiales más que los que marcaban en 1986-88 que había 294 grupos y en 2012-2014 (veintiséis años después) 297 grupos en toda España. Es evidente que llevar oyendo más de veinticinco años que la población de lobos crece es una falacia.

– Los tribunales dan la razón a los conservacionistas y echan por tierra el Plan de Gestión del Lobo que tanto la Junta de Castilla y León como expertos en el cánido elaboraron, en su criterio con base científica. ¿Hay demasiado profesional impostado sobre el lobo o se diseñan los planes sin conocimiento de la realidad?

–Niego la mayor, "criterio con base científica". Bueno, quizás haya una necesidad de justificar ciertas acciones y se tiende a no morder la mano de quien te da de comer. En cualquier caso las mejores evidencias científicas disponibles no corroboran lo dicho, y es más, los tribunales se basan en esa falta de argumentación científica para adoptar esas decisiones. Lo que se puede decir es que esos expertos no diseñan con base técnica adecuada siquiera, mucho menos científica.

– Sindicatos y cazadores consideran un despropósito que se prohíba la caza del lobo, que consideran una especie en expansión. ¿Cómo debe gestionarse al predador para mantener su control poblacional? ¿0 es que los territorios están por debajo de su nivel de capacidad o de saturación?

Volvemos al mismo asunto, la gestión ha de pasar por la ciencia, y esta indica que no podemos ni debemos matar, y mucho menos aleatoriamente, predadores apicales y especies clave y el lobo es el mayor exponente ibérico de ambas categorías. Los lobos tienen su propio control poblacional inherente a la especie.

– Los ganaderos de municipios que realizan la práctica de ganadería extensiva, con animales que pastan libremente en dehesas y fincas, defienden un territorio libre de lobos. ¿Es posible acotar zonas y no permitir la presencia del legendario predador? ¿Debe ser igual la gestión al norte que al sur del Duero?

–Si debe de ser igual, de hecho, hay una única población de lobos ibérica, que incluye la portuguesa. Por otra parte, es absolutamente inadmisible que ningún colectivo (sea cual sea) se arrogue la posibilidad de delimitar espacios en los que una especie que forma parte de esos ecosistemas no pueda vivir. ¿Por esa vía mañana pueden ser los jabalíes, o las ardillas o los robles no?

– El año 2019 comenzó con muerte de reses en La Culebra y en la sierra Sanabresa, el primero creado para ser además Reserva de Caza, en especial del lobo, y el segundo Parque Natural. ¿Cómo se soluciona este problema de los daños del cánido en los espacios protegidos?

–Estos espacios están especialmente cuidados y protegidos precisamente por motivos naturales, y ello conlleva a menudo especiales ayudas a las actividades humanas que allí se desarrollan. Los daños han de ser siempre atendidos en base al firme apoyo a las medidas preventivas de cuidado del ganado, perros de guarda y recogida nocturna de las reses.

– Existen una serie de medidas como recogida de ganado, vallados, mastines?. que se imponen como necesarias para salvaguardar los ganados de los ataques, pero son costosas unas, problemáticas otras (mastines con perros de excursionistas o con los turistas que terminan en denuncias) ¿Qué papel debe cumplir el ganadero y cuál la Administración?

–Como decía, el ganadero que sea profesional ha de practicar las medidas citadas como atención y un manejo responsable, y la administración, facilitar que estas se tomen y apoyar a quien las toma y no apostar ni defender a quienes hacen caso omiso de ellas.

– ¿Cuál es su posición sobre la caza en Castilla y León? ¿La suspensión del aprovechamiento cinegético es acertada?

Sin duda, no solo es acertada, sino que es hacer justicia. Los convenios internacionales a los que estamos sujetos dicen que el lobo es una especie protegida y así debe de continuar.

– La observación del lobo es una actividad en boga y no faltan los conflictos al coincidir turistas y cazadores en un mismo escenario. ¿Cómo se resuelve esta colisión de intereses?

–Pues difícilmente porque el turismo no es congruente ni compatible con la caza, especialmente en espacios naturales protegidos, hasta la sentencia, era posible ir a observar lobos en sus lugares de reproducción de forma comercial-turística, que, después estaban sujetos a la caza. No puede mercadearse con el lobo, el oso etc. de esta manera. Entendemos que no debiera existir un turismo de observación de especies concretas y mucho menos si estas son frágiles y menos aún si están sujetas a la caza.

– Existe un afán por el marcaje de las especies salvajes e incluso en el lobo se consideró que debería hacerse de forma masiva para tener un censo y un conocimiento profundo de la especie. ¿Debe someterse a la fauna a este grado de invasión y de colocación de dispositivos?

–Hoy en día proliferan los métodos de fototrampeo, captura y marcaje etc. Unas veces bajo cobertura legal y científica y otras no. Cualquier proyecto de esa naturaleza ha de pasar por unos objetivos científicos y de conservación, y ser aprobado y vigilado por un estricto comité de bioética y por una transparencia absoluta. Si no hay unos objetivos que mejoren nuestro conocimiento y nuestra capacidad de conservación esos proyectos deberían desecharse.