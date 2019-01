Ciudadanos y PP intercambian acusaciones sobre la comisión de Daniel Mena

El alcalde de Morales del Vino, Miguel Piorno, ha contestado a través de un comunicado al vídeo publicado en redes sociales por el grupo popular en el que el portavoz del PP, José María Barrios, denunciaba que el primer edil había delegado la presidencia de una comisión de investigación en el propio investigado. Dicho proceso, solicitado por el PP, pedía investigar las nóminas cobradas por el anterior teniente de alcalde, Daniel de Mena, entendiendo que pudo percibir más retribución de lo debido. Finalmente, según declara Barrios en el vídeo colgado en redes, Mena renunció a presidir la comisión del pasado 8 de enero, tarea asumida por el portavoz popular al ser el miembro de mayor edad. El presidente del PP de Zamora finalizó su intervención afirmando "han sacado dinero de las arcas municipales y lo que queremos es que devuelvan todo".

La respuesta del primer edil moralino no se ha hecho esperar. Miguel Piorno tacha la acusación popular de "burda manipulación" y atribuye el movimiento popular como "una estrategia de ataque y desgaste" fruto "de su conocido descaro y ansiedad para recuperar el poder". El alcalde del municipio zamorano, perteneciente al partido de Ciudadanos, afirma que es falso que se negara a presidir la comisión de las nóminas de Daniel de Mena Bartolomé; el que fuera hasta hace dos días teniente alcalde de la localidad. Piorno afirma que el proceso fue programado en una fecha en la que por "motivos laborales" no podía acudir. Asimismo, el regidor señala que su intención fue la de cambiar la hora para presidir la comisión, tentativa rechazada por el PP y AVIMP.

Por último, Piorno señala que cuando "el equipo de Gobierno tuvo conocimiento un posible cobro autorizado se inició un expediente de reintegro de un total de 6.479 euros; cantidad reintegrada por el alcalde". Igualmente, el alcalde recordó que la fiscalía "establece que no hay ningún delito".