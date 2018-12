Transporte para la niña del camping

Un kilómetro y trescientos metros es la distancia que separa la casa de la familia Svinti Stefan, situada en el camping de Manzanal de Arriba, de la parada escolar situada en el casco urbano del pueblo. Desde comienzo de curso, los padres Mario Alejandro Svinti y Cosmina Nicoleta Stefan están esperando que el transporte escolar recorra esa distancia para recoger a la única niña del pueblo, de 3 años, que cursa estudios en el centro escolar de Palacios de Sanabria.

El problema se dilata en el tiempo por falta de respuesta efectiva de la Junta, ya que tras matricular a la niña en Palacios la pasada primavera y tras consultar con el centro escolar, tramitaron la solicitud de transporte. Esa petición se realizó con bastante tiempo el 16 de julio, casi dos meses antes de comienzo del curso a través del Ayuntamiento.

El alcalde del Ayuntamiento de Manzanal, Nazario Castedo, tramitó la petición para que la ruta escolar se desviara para recoger a la niña en su domicilio, en el camping Los Molinos. A parte de la corta edad de la estudiante que hace impensable sortear esa distancia a pie, el tramo entre el camping y el pueblo discurre por un entorno de monte bajo por la Sierra de la Culebra. "No es lo mismo recorrer 1,3 kilómetros en el pueblo, entre las casas, que por este monte" señalan los padres, Mario Alejandro Svinti y Cosmina Nicoleta Stefan. Cosmina no tiene carné de conducir y Mario no puede llevar a la niña todos los días las 9 de la mañana y recogerla a las 4 de la tarde, todos los días ya que trabaja temporalmente en la construcción.

El matrimonio tiene que recurrir a vecinos y amigos para que bajen al camping a recoger en coche a la niña y dejarla en la parada a la espera del autobús. Mario, nacido en Rumanía, reside en España desde hace 18 años. El matrimonio se afincó hace 6 años en Manzanal de Arriba donde atienden el restaurante del camping municipal.

Tres patrullas de la Guardia Civil, una de ellas de Tráfico, verificaron y midieron la distancia que separa la parada del domicilio de la niña, además de comprobar que el camino al camping, al pie del embalse de Valparaíso, está asfaltado y en buenas condicione

CRA de Palacios un total de 6 niños: 2 niños de Codesal, 1 de Sagallos, 1 de Folgoso, 1 de Sandín, además de la única niña de Manzanal.

Svinti ha sido testigo de estas comprobaciones sobre las condiciones de la carretera que se han realizado a lo largo del verano, incluida la verificación de un chófer que realiza habitualmente la ruta escolar y del personal de la Junta, al parecer de Fomento.

"El alcalde ha intentado solucionar todo esto, pero los de más arriba no dan solución", afirma el padre. La única información que tiene, a través del Ayuntamiento, es que "está aprobado" pero nadie pone en marcha la solución.

Mario se lamenta de que "se hable tanto de despoblación", cuando problemas como este para una familia que ha venido a vivir en el pueblo. La pequeña estudiante va todos los días encantada al colegio, ajena a los problemas de transporte.