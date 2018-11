Cerca de 1.300 personas procedentes de los cuatro puntos cardinales de la comarca secundaron la manifestación convocada por la Alianza por la Unidad del Campo UPA y COAG para reclamar médicos para la comarca de Sanabria. La banda de gaitas de la Alta Sanabria marcó el ritmo de la marcha que arrancó desde la Chopera de Puebla y recorrió unos cientos de metros por la calle Padre Vicente Salgado hasta el centro de salud.

La manifestación, una de las más multitudinarias de la comarca, dejó claro el malestar de los ciudadanos con un claro mensaje a los responsables de Sanidad "No queremos taxi, queremos médico" y "hay dinero para taxis pero no para médicos". La respuesta ciudadana superó con creces la previsión de los organizadores, en particular de José Manuel Soto, que agradeció incluso el respaldo y asistencia de alcaldes del Partido Popular por anteponer los intereses de sus vecinos.

Trabajadores del centro de Salud encabezaron la primera de las pancartas con la reivindicación clara de "Urgencias: Dos médicos y dos enfermeras". Una segunda pancarta del Movimiento en Defensa de una Sanidad Pública "Por una sanidad Pública de Calidad" cobijaba las reclamaciones de organizaciones agrarias convocantes, sindicatos y representantes del PSOE. Con nombre propio se presentaron los vecinos del último pueblo de la comarca: "Porto, por una sanidad rural de calidad".

El representante de UPA, Pedro Fernández, denunció la maniobra de la Junta para desactivar "esta fiesta que hemos montado" y "hoy -por el sábado- hay dos médicos de guardia", pero durante toda la semana ha habido solo uno, y "mañana uno". Fernández subrayó que "no nos dé vergüenza pedir lo que nos corresponde". Fernández pidió que el presidente Herrera se marche y con él "presunto inepto del Consejero". Para el representante de UPA no se trata de instar "sino de exigir nuestros derechos". El representante de COAG, José Manuel Soto, denunció que una vez más "hay que salir a la calle a reivindicar asistencia sanitaria de los pueblos, no vamos a bajar la guardia y queremos médicos en todos y cada uno de los pueblos".

El alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, reclamó ante los manifestantes que "si queremos luchar contra la despoblación, lo primero es tener médicos". Instantes antes comparaba la situación con los años 80 "cuando todos gritábamos "en Puebla hospitalillo ya" porque la prestación era en un local de mañana "angosto y tétrico" y por la tarde "atendía en los hostales todo tipo de pacientes. Y vamos a volver a eso".

Fernández recalcó que es un tema de "política Sanitaria" y reclamó que "la sanidad se acerque a los pueblos". Defendió que en Puebla haya dos médicos para atender a los vecinos, pero que se mantengan los médicos en los pueblos, así "en Robleda tiene que haber un médico para que vaya al consultorio de Robleda, y en Trefacio tiene que haber otro médico para que el consultorio esté abierto". Para el alcalde socialista no solo "agoniza el medio rural sino la sanidad en la Comunidad".

La senadora socialista, Ana Sánchez, abogó por "poner encima de la mesa una reforma estructural de todo el sistema sanitario de atención Primaria, queremos que se tripliquen los recursos de enfermería, que la asistencia a domicilio sea una realidad" además de incentivar a los médicos que quieran desempeñar su labor en el medio rural. "Si no saben gestionar, que se aparten".

Incidió en los problemas en Zamora y abogó por que "antes de que la situación llegue a un punto irreversible, que no podemos ni debemos consentirlo". Sánchez recalcó que "la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario para los vecinos del medio rural" y tiene que estar garantizada de vida digna y no con falta de médicos, consultorios cerrados, crear problemas a vecinos mayores y vulnerables, con una geografía particular.

Sánchez subrayó la implicación de los sindicatos agrarios y presencia de los vecinos en la calle para reclamar que "somos ciudadanos de primera, exactamente igual que viven en el medio urbano. Pagamos nuestros impuestos igual que los del medio urbano y tenemos los mismos derechos a una prestación sanitaria digna". Para Sánchez, el Partido Popular "tiene la comunidad incendiada" con su política sanitaria y "especialmente grave" en la provincia de Zamora. La senadora preguntó si los responsables de la Junta tienen intención de "asumir alguna responsabilidad" ante la falta de explicaciones, no solo a los representantes públicos, sino "a la gente que está en la calle defendiendo sus derechos. ¿Dónde está Alberto de Castro? ¿Va a dar una explicación el responsable de la Gerencia de Zamora?".

El senador socialista, José Ignacio Martín Benito, acusó a la Junta de empeñarse en "cerrar los pueblos, cerrar Sanabria y querer firmar la partida de defunción de la provincia de Zamora. Nosotros, los socialistas, no estamos por firmar esa sentencia. Son necesarias otras políticas". Martín Benito afirmó que "Sanabria se está convirtiendo en el paradigma de las políticas caóticas del Partido Popular en cuanto a la atención sanitaria. Si hay un lugar en la periferia de Castilla y León que responde a esa situación caótica es Sanabira". Esta misma situación para Martín Benito que se extienden a otras comarcas como Aliste, Sayago, Campos, Toro o Benavente como consecuencia de la falta de políticas sanitaria. Acusó a la Junta de "llenarse la boca con este inmenso patrimonio cultural y natural pero para dar respuesta a esa oferta de visitantes primero hay que atender hay que mantener lo que tenemos, hay que atender a la gente que vive en ese territorio". Y luego poner los medios para los visitantes.