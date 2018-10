Los tractores cercarán Zamora el 1 de noviembre

Cientos de agricultores cercarán con sus tractores el próximo día 1 de noviembre la capital de Zamora, ocupando sus principales vías y entradas de acceso, en protesta por la subida de los precios, entre otros del combustible, sin repercusión en las ganancias.

Agricultores y ganaderos han organizado una concentración porque consideran que atraviesan una situación "imposible a consecuencia de la subida del gasoil, del incremento de la Seguridad Social, del aumento de los costes de la maquinaria y por los bajos precios de los productos" que se cultivas y comercializan.

Los tractores se irán concentrando, conforme a la procedencia desde las diferentes comarcas de la provincia, en la carretera de Arcenillas y Cobadu, en la zona de Valorio, en el corredor de Roales y en la vía de acceso desde Coreses, según informan fuentes del sector.

Los organizadores, que llevan adelante la convocatoria a través de las redes sociales, hacen mención a la participación en estos momentos de cerca de trescientos tractoristas, y critican la falta de respaldo "de las cooperativas y de los sindicatos agrarios, que permiten que se compre el trigo de la lonja más barato de España".

Sostienen que "sin producción agrícola no comen los animales y no habrá ni leche ni carne". Ponen de relieve que "hoy día un agricultor necesita al menos 500 hectáreas para mantener a una familia, y nosotros necesitamos la maquinaria no para fardar, sino para trabajar".

En otro orden de asuntos, también critican que "debido a los errores existentes en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) los agricultores están perdiendo derechos de la PAC". En este sentido piden a los funcionarios que se acerquen a los campos de cultivo para comprobar la realidad. Asimismo reparan en que las subvenciones a la incorporación de jóvenes al sector agrario quienes realmente lo aprovechan "son las empresas integradoras y no quien ponen el trabajo". El día 1 de noviembre acudirán hasta la capital "con tractores, remolques y tambores".