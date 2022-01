Gala Mestres, jugadora del Recoletas Zamora, señaló hoy en rueda de prensa que el equipo naranja va "poco a poco recuperando sensaciones" y afronta su próximo duelo ante CB Jairis con "energía y ganas" pues es "un partido importante" para perseguir una primera plaza de la tabla que sigue siendo el objetivo "que se quiere" alcanzar.

Mestres señaló que, evidentemente, el encuentro de este fin de semana "no va a ser el mismo partido que el del pasado sábado" y que ve al Recoletas Zamora creciendo con el paso de los días. "Poco a poco vamos recuperando sensaciones y jugadoras. No solo por el COVID-19, sino también por los cambios en el vestuario. Ha habido jugadoras que han llegado, jugadoras que se han ido... al final, eso implica un trabajo en el día a día para ir mejorando tanto en sensaciones como ritmo", comentó la exterior naranja.

La jugadora catalana no dudó en afirmar que si bien "todos los cambios se notan siempre", los experimentados en el vestuario zamorano no son significativamente traumáticos. "Es cierto que son cambios en medio de una temporada y, aunque no se pierda el trabajo hecho, llegan nuevas jugadoras y hay que volver a ajustar cosas. Aunque imagino que haya nuevos roles, no creo que sean muy trascendentes pues veo al equipo bien e imagino que se trabajará con las mismas ideas. Al menos, en mi caso, la idea sigue siendo la misma", explicó Mestres, detallando: "Al final, la estructura apenas cambia, se ha ido una pívot para llegar otra y una exterior tras mi llegad. Somos diez y creo que podemos hacer buen trabajo con diez jugadoras".

En cuanto a su impresión personal sobre el próximo partido, Mestres comentó que "el duelo ante CB Jairis es un partido importante. Se ha trabajado mucho y con mucha focalización sobre él desde el lunes. El equipo ha ido recuperando jugadoras, y ahora con la incorporación de Marta hemos trabajado más a fondo". Una labor que, según indicó, se ha centrado "bastante" en Erika da Souza. "Es una jugadora importante y hay que saber pararla para que genere lo mínimo y, a partir de ahí, darle ritmo al partido para sacarlo adelante", subrayó.

Por último, y sobre su actual estancia en el club, Gala Mestres señaló que "Con relación a los partidos que lleva", ella se ve igual de implicada con el CD Zamarat ahora que durante su primera etapa en el club. "Me veo con la misma energía y las mismas ganas que en mi primera etapa. Solo llevo un mes y medio pero estoy muy centrada en el equipo, además ahora vienen una serie de partidos que son muy importantes para optar por la primera plaza, que es lo que queremos, así que toca seguir trabajando pues van a ser partidos fundamentales para mantenernos arriba", aseveró.