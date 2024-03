Carriedo espera un “importante apoyo parlamentario” a las cuentas para generar “estabilidad y confianza” en Castilla y León

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, espera un “importante apoyo parlamentario” al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, que este martes se somete a su primer examen con el debate de las enmiendas a la totalidad registradas por tres grupos en la oposición en las Cortes, con el objetivo de generar “estabilidad y confianza” en Castilla y León.

Fernández Carriedo, no obstante, no quiso entrar a valorar el hecho de que no haya aún Presupuestos Generales del Estado a preguntas de los periodistas durante un acto celebrado hoy en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca. “Pues nosotros desde Castilla y León vamos a centrarnos en lo nuestro. Lo nuestro es aprobar el presupuesto y lo que es muy importante, tener un buen presupuesto, que es algo que sirve para atraer y consolidar inversiones”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda insistió en que la aprobación de las cuentas debe servir para generar “futuro y oportunidades” en la comunidad. “Lo que es muy bueno también es que es un buen presupuesto porque que se centra en aquello que nos importa como comunidad, en lo que necesita para consolidar lo que estamos haciendo”, refirió sobre la acción de gobierno del Ejecutivo de coalición del Partido Popular y Vox,

“Lo que estamos haciendo que es situar a Castilla y León como líder en España en educación, situar a Castilla y León como líder en España en la gestión del sistema de dependencia, que sea una referencia en los servicios sociales, en el sistema sanitario, y también impulsar todo lo que es la actividad productiva, conseguir que la nuestra sea una comunidad con menos tasa de paro que la media y que sea una comunidad que exporta más que lo que importa, una comunidad con tejido industrial”, resumió.

Carriedo, quien tampoco quiso entrar en detalles sobre las leyes de concordia y violencia intrafamiliar anunciadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, concluyó sobre la importancia de contar con un “importante apoyo parlamentario” mañana en el debate de las enmiendas que resulte “suficiente” para poder aprobar las cuentas y “que Castilla y León disponga de presupuesto y disponga de un muy buen presupuesto”.