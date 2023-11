El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cargó hoy contra el discurso de investidura pronunciado esta mañana por el candidato socialista, Pedro Sánchez, sobre el que señaló que “ha sido contra Castilla y León, donde las mentiras, los insultos, el rencor y las descalificaciones han sido claras”. “Sánchez ha demostrado que no va a gobernar para todos. Ha mentido e insultado gravemente a esta tierra con el aplauso del PSOE”, respondió.

Mañueco rechazó “totalmente todo lo que ha dicho respecto de la comunidad”. “Él sabe que la única forma que tiene es gobernar contra Castilla y León”, sentenció el jefe del Ejecutivo regional, quien señaló que en esta tierra “ya sabemos qué es lo que podemos esperar de él”.

En este punto, recordó que los castellanoleoneses “han tenido dos oportunidades para expresar su opinión sobre el Gobierno de Castilla y León en las elecciones municipales y en las generales, y ha habido un respaldo mayoritario a la postura del Gobierno de Castilla y León frente a Sánchez”. “Creo que el discurso de Sánchez de hoy es una profunda decepción”, afeó.

Rencor e insultos

Igualmente, Mañueco esperó “rencor e insultos”, además de los 15.000 millones de euros condonados a Cataluña y la ley de amnistía “a sus socios separatistas”. En este sentido, consideró que “así no se genera la concordia en España, lo que se genera es enfrentamiento y división”. “Eso no lo queremos”, expuso el presidente de la Junta, quien confió en el discurso “sólido” del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “pondrá frente al espejo a Sánchez”.

También pidió “defender la Constitución, porque sin Constitución no hay democracia, sin Constitución no hay Estado de derecho, sin Constitución no hay independencia judicial, sin Constitución no hay convivencia, enumeró Mañueco, quien insistió en que la Junta recurrirá estas decisiones ante el Tribunal Constitucional y ante el resto de órganos judiciales, para defender “los intereses de España y la igualdad de todos los castellanoleoneses. A su juicio, estas medidas chocan frente a la “concesión de la impunidad a los delincuentes y privilegios económicos a sus socios separatistas”, además de un “perdón sin arrepentimiento, que no tiene sentido”.

Avances sociales

Además, en su cuenta de la red social X (antes Twitter), el presidente de la Junta respondió “la ampliación de derechos” frente a los “recortes” de los que Sánchez acusó a Castilla y León.

Así, ensalzó la igualdad entre mujeres y hombres y señaló que Castilla y León ha incrementado este año en casi un 10 por ciento la partida destinada a la promoción y apoyo a las mujeres, de 10,8 a 11,8 millones de euros. Sobre violencia machista, prosiguió, “no solo no se ha dado ni un paso atrás sino que, además, se siguen reforzando las medidas de prevención, detección y lucha contra esta lacra”. De hecho, dijo, se ha aumentado la financiación en un 69 por ciento de las casas de acogida y centros de emergencia.

Por otro lado, defendió que Castilla y León es la comunidad que más porcentaje de su presupuesto destina a los servicios públicos y es “líder en atención a la dependencia”, según informes independientes; además de “estar a la cabeza” de España en Educación, según el informe PISA, y otros estudios independientes.

Igualmente, explicó Mañueco, es la comunidad con más médicos de Atención Primaria por cada mil habitantes y recordó que se tramita una ley en las Cortes para garantizar los servicios esenciales y básicos en todo el territorio.

Sobre la inmigración, defendió que Castilla y León es “una tierra de acogida y solidaria” que ha elevado este año un 65 por ciento los recursos económicos a las entidades sociales que trabajan con este colectivo y los refugiados. “A pesar de la deslealtad del Gobierno de Sánchez, nuestra comunidad ha prestado todos los servicios a las personas migrantes y seguiremos ayudando a todas las personas que lleguen a nuestra tierra”, comprometió.

Energías renovables

También citó las energías renovables, capítulo en el que Castilla y León lidera España, además de la masa forestal, donde se ha replantado 400 millones de árboles.

También desmintió que la comunidad haya contado con algún “protocolo antiaborto”, en una tierra en que “se cumple la ley estrictamente”. “El propio Gobierno Sánchez reconoció que todo era falso, una polémica ficticia, cuando anunció que renunciaba a ir al Constitucional como había amenazado a la comunidad de Castilla y León”, dijo.

Por último, se refirió al Diálogo Social, que “está vivo y en funcionamiento” en la Comunidad, como “así lo demuestra la firma de acuerdos tan importantes como en materia de prevención y extinción de incendios”. Además, están abiertas las mesas en Economía, Competitividad, Educación, Vivienda, Igualdad o Medio Ambiente. También, la Junta, resumió Mañueco, ha firmado acuerdos con los sindicatos en la Función Pública para aplicar la jornada de las 35 horas semanales, mientras que el Serla “sigue funcionado y continua financiado por el Gobierno regional" y los tribunales “han dado la razón a la Junta en cuanto a las aportaciones”.