El exportavoz de Ciudadanos Edmundo Bal dejó abierta la puerta a plantear un nuevo proyecto liberal de centro junto con Francisco Igea, procurador en las Cortes de Castilla y León, y otros diputados críticos porque “Ciudadanos ha muerto”, pero “no de muerte nacional, sino asesinado” por sus actuales dirigentes.

Así lo expresó en declaraciones después de una reunión en Madrid con consejeros de la formación liberal y una vez que les han abierto un expediente y no pueden participar en el Consejo General.

“Nuestro partido no quiere afiliados, no quiere críticos, no quiere participación”, denunció Bal, que aseguró que “hay dinero y lo quieren dedicar a sus intereses personales”, a la vez que subrayó que no va a presentar alegaciones al expediente sancionador porque se ratifica en su contenido.

¿Un nuevo proyecto político?

“Ellos se quedan con la caja nosotros nos llevamos las ideas”, sentenció el anterior portavoz parlamentario, que, preguntado expresamente si van a fundar un partido político, respondió que tendrán que “plantear un nuevo proyecto” y añadió que las personas que acudieron a la reunión son “el germen”.

En tal sentido, tras decir que Ciudadanos no tiene viabilidad, manifestó que van a mirar “hacia el futuro, tenemos esperanza”. “Esto no está muerto. Nos llevamos las ideas”, recalcó, después de denunciar que el partido está dirigido por “personas insignificantes que hacen cosas insignificantes”.

Según Bal, “lo que importa es el futuro de los españoles” y que el populismo de Vox pueda entrar en el Gobierno y pasar de la experiencia actual con Bildu, ERC y Podemos a la de “extrema derecha”, donde criticó con dureza que Cs haya renunciado a presentarse a las generales y personas de centro no tengan esa papeleta el 23J.

Por su parte, Igea relató lo que ocurre en Castilla y León con la entrada en las Cortes y en la Junta de “personas que no creen en la separación de poderes” y acusó al Partido Popular de ser “cómplice”, porque “no tiene proyecto para España” y solo “quiere el poder”.

“No es Hungría es Castilla y León”, aseveró en relación a decisiones de Vox que limitan la libertad y derechos, en su opinión, como en el caso de las Cortes. “Lo lamentable de este episodio agónico es que este partido liberal que tenía que defender contra el populismo está callado y alguno sonriendo”, concluyó en relación a que los miembros de la cúpula no hagan declaraciones y hayan decido no presentarse el 23J.