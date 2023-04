Un hombre de 33 años ha resultado herido tras ser agredido con arma blanca en una vivienda de la calle Sierra de Béjar de Salamanca, según han informado a Efe fuentes del 112.

El centro de emergencias ha recibido el aviso a las 23.47 del jueves y el herido, del que no se conocen más datos por el momento, ha sido trasladado en UVI Móvil al Hospital de Salamanca.

El arma de la agresión al hombre es "una navaja" que los agentes buscaron y encontraron en un contenedor de la zona, según han explicado a Efe testigos presenciales.

En el marco de este suceso se reportó también una mujer herida "no por arma blanca", según las fuentes del 112, que no han podido aportar más información al respecto. La Policía Nacional y la Policía Local, que han actuado en el suceso, no han informado hasta ahora de lo sucedido.